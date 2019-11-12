Е.Ю.Спицын, Н.Н.Платошкин и М.Г.Делягин на Россия-24. “Окна. Кто и зачем сверг Моралеса?”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8_rp4Roe184
Не знаю что там наваял Тарас, за что его на сверхсрочную оставили. Не бачу я его. А вот Иван Франко поэма Моисей на мове это просто песня это про нас. Сорок лет проблукал Моисей по арабский пустыни наблизився с народом своим до межи к полыстыни… Не знаю почему Зюганов не читает её вместо гимна СССР на каждом заседании КП, это программа романтиков всех веков и народов.
Игорь, по-моему, вы со своим комментарием не туда попали. Здесь о перевороте в Боливии речь.
Сорок лет говорил им пророк так велично и гарно про обитцану ту вотчину и всё пусто и хмарно. Вот уж день по моравским ярам поки свети вздымае, у дрантивых наметов своих весь Израиль дремае…
Экономическое чудо, совершенное Моралесом в Боливии путем социалистического развития, наличие богатейших месторождений лития – и вот она, оранжевая революция, прилетевшая прямиком из США. Ах да, там еще и российский Газпром о чем-то договаривался…
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Не знаю что там наваял Тарас, за что его на сверхсрочную оставили. Не бачу я его. А вот Иван Франко поэма Моисей на мове это просто песня это про нас. Сорок лет проблукал Моисей по арабский пустыни наблизився с народом своим до межи к полыстыни… Не знаю почему Зюганов не читает её вместо гимна СССР на каждом заседании КП, это программа романтиков всех веков и народов.
Игорь, по-моему, вы со своим комментарием не туда попали. Здесь о перевороте в Боливии речь.
Сорок лет говорил им пророк так велично и гарно про обитцану ту вотчину и всё пусто и хмарно. Вот уж день по моравским ярам поки свети вздымае, у дрантивых наметов своих весь Израиль дремае…
Экономическое чудо, совершенное Моралесом в Боливии путем социалистического развития, наличие богатейших месторождений лития – и вот она, оранжевая революция, прилетевшая прямиком из США. Ах да, там еще и российский Газпром о чем-то договаривался…