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Человек, предвидевший будущее. Иван Ефремов

21:58. 12 ноября 2019 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Историк Николай Смирнов о творческом пути русского учёного, философа, писателя-фантаста Ивана Антоновича Ефремова. Каким он видел будущее, какие его предсказания уже сбылись. В чём значение великих романов Ивана Ефремова для читателей нашего времени.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=71AoAMbZvJU

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