Человек, предвидевший будущее. Иван Ефремов

Историк Николай Смирнов о творческом пути русского учёного, философа, писателя-фантаста Ивана Антоновича Ефремова. Каким он видел будущее, какие его предсказания уже сбылись. В чём значение великих романов Ивана Ефремова для читателей нашего времени.



Поддержать канал ДеньТв http://bit.ly/2I9FL1B

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

Приобрести книги раздела Фантастика без торговой наценки в магазине ДеньТВ http://bit.ly/2Rhf9wN



#ДеньТВ #ИванЕфремов #будущее #предсказания #Часбыка #ТуманностьАндромеды #фантастика #книги #история #виртуальнаяреальность #воспитание #образование #философия #диалектика #космос

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=71AoAMbZvJU