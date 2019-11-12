Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Батюшка наш… Чингисхан! Дмитрий Белоусов. Часть 2

12:44. 12 ноября 2019 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Практически все, описанное про Чингисхана в многочисленных книгах 19-20 веков и снятое в кино – мифы и выдумки, но, увы почти ставшие реальностью.

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 1 – https://youtu.be/nfloiRtixdY

Ложь о том, что Чингисхан – это моНгольский хан степной моНгольской империи повторяется в прозападных учебниках, кино и литературе так часто, что теперь уже большинству людей даже не приходит в голову поинтересоваться: а на основе чего подобный вывод? Где доказательства? А нет у этой лжи доказательств. Зато есть тысячи исторических фактов, указывающих прямо противоположное…
Забудьте ложь предателей, на основе которой вас учили в школе.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #вида #откуда #юность #славянский #хан #термин #ледового #поход #запад #великая #тартария #чингиса #древняя #русь #когда #чингисхан #восточные #скифы #динлины #гравюры #чингисидов #племена #тэмуджина #русские #летописи #батый #оболганные #татары #странности #побоища #наследники #дмитрий #белоусов #алексей #орлов #арии #тайны #истории #умер

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Чингисхан #ВосточныеСкифы #Динлины #ГравюрыВидаЧингисидов #ОткудаПлеменаЧингисидов #ЮностьТэмуджина #РусскиеЛетописи #СлавянскийХанБатый #Термин #ОболганныеТатары #СтранностиЛедовогоПобоища #ПоходНаЗапад #ВеликаяТартария #НаследникиЧингиса #ДмитрийБелоусов #АлексейОрлов #ДревняяРусь #Арии #ТайныИстории #ХанБатый #КогдаУмерЧингисхан

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ny3kqclsl54

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Батюшка наш... Чингисхан! Дмитрий Белоусов. Часть 1
Практически все, описанное про Чингисхана в многочисленных книгах 19-20 веков и снятое в кино - мифы и выдумки, но, увы почти ставшие реальностью. Автор-сказитель - Дмитрий БелоусовЧасть 2 - https://youtu.be/Ny3kqclsl54Ложь о том, что Чингисхан - это ...
Батюшка наш... Чингисхан! Дмитрий Белоусов. Часть 2
Практически все, описанное про Чингисхана в многочисленных книгах 19-20 веков и снятое в кино - мифы и выдумки, но, увы почти ставшие реальностью. Автор-сказитель - Дмитрий БелоусовЧасть 1 - https://youtu.be/nfloiRtixdYЛожь о том, что Чингисхан - это ...
Михаил Делягин. «Не пессимизм даже, а тихое озлобление людей. Пока тихое». Исповедь батюшки
... всех – от таксистов до председателя нашего колхоза (а это одно из..., запрос-то общественный есть…» Дальше батюшка подводит итог. «Первое. Всех раздражает...
Кто мы? (наша идентичность)
... шли на смерть, защищая нашу землю. Недаром наши предки и нарекли ее... – государь. Это сакральная фигура. Царь-батюшка, генсек, президент – как бы он.... Вокруг него вращается вся наша история. Это наш Центр, наша Ось. Поэтому от...
“Ведать” – значит знать. Что же ведали наши далекие праотцы и матери?
...природа наделяла знаниями. У наших предков очень сильно были... фильтрами, огромными, что нашим глазам не охватить их ... Матушкой, Огонь и Небо – Батюшкой, Водицу-Царицей, считали животных своими... – 72 земных года. Наши предки хорошо ориентировались по звездному...
Российская империя и СССР – все это наша страна
... и принесла пользу только нашим геополитическим «друзьям». Мы ...мы являемся результатом жизни наших предков. Точно также современные...страны, как к батюшке царю. Это наша национальная особенность, которой,...выборы и убеждает граждан нашей страны в необходимости ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)