Батюшка наш… Чингисхан! Дмитрий Белоусов. Часть 1
Практически все, описанное про Чингисхана в многочисленных книгах 19-20 веков и снятое в кино – мифы и выдумки, но, увы почти ставшие реальностью.
Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 2 – https://youtu.be/Ny3kqclsl54
Ложь о том, что Чингисхан – это моНгольский хан степной моНгольской империи повторяется в прозападных учебниках, кино и литературе так часто, что теперь уже большинству людей даже не приходит в голову поинтересоваться: а на основе чего подобный вывод? Где доказательства? А нет у этой лжи доказательств. Зато есть тысячи исторических фактов, указывающих прямо противоположное…
Забудьте ложь предателей, на основе которой вас учили в школе.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.