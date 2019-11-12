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Батюшка наш… Чингисхан! Дмитрий Белоусов. Часть 1

12:44. 12 ноября 2019 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Практически все, описанное про Чингисхана в многочисленных книгах 19-20 веков и снятое в кино – мифы и выдумки, но, увы почти ставшие реальностью.

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 2 – https://youtu.be/Ny3kqclsl54

Ложь о том, что Чингисхан – это моНгольский хан степной моНгольской империи повторяется в прозападных учебниках, кино и литературе так часто, что теперь уже большинству людей даже не приходит в голову поинтересоваться: а на основе чего подобный вывод? Где доказательства? А нет у этой лжи доказательств. Зато есть тысячи исторических фактов, указывающих прямо противоположное…
Забудьте ложь предателей, на основе которой вас учили в школе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nfloiRtixdY

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