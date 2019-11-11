Воздаяние славянским мирам Яви, Нави, Прави.

Структура мировоззрения славян, и не только их состоит из единения трех составляющих.

Мира Яви - это наш физический мир, наше тело.

Мира Нави - это энергетическая и сущностная составляющая, обитель бестелесных сущностей, память о былом, ноосфера Земли, хранящая в себе информацию о прошлом всего, что было на планете Земля.

Мира Прави - мира высших энергий, ангелов (душ, перешедших на высший вибрационный план), Бога в его различных проявлениях, но в то же время бестелестного, но единого для всего существующего.

Эти миры соприкасаются в любом живом и неживом создании, являются основой для любого живого создания на планете Земля.

Проявляются в следующем:

Мир Яви.

Мир созидания физического, Мир постоянного изменения, движения. Это наше тело, что появляется и исчезает, оболочка для Души и Разума. Души реинкарнируются в телах людей, животных. При рождении человек имеет определенную генетику, и Душа получает именно то тело, которое в силу генетики и вибрационного фона подходит как вместилище в мире Яви.

Душа находится во взаимодействии с Миром Яви и Миром Нави и Миром Прави. Будучи "обнуленной" перед вселением в тело в Яви, она не теряет возможность общаться с миром Нави и Прави, проявляя себя в ощущениях, которые люди называют "душа болит" - переизбыток энергии Мира Нави, и "душа радуется" - переизбыток энергии Мира Прави. Или же как говорят "по душе" или "не по душе".

Душа представляет собой энергетический сгусток со изменяемой вибрационной составляющей. Подпитывается энергией Миров Нави и Прави. За время нахождения в Мире Яви нарабатывает вибрационный фон, способствующий переходу или в Мир Нави, если человек совершает зло, характеризующееся низкочастотными энергетиками, потребляя при этом энергию Нави в переизбытке, и, находясь в Мире Яви являясь проводником низкочастотной энергетики Нави, или в Мир Прави, если человек творит Добро. Церковь называет таких людей - святыми.

Надо понимать, что низкочастотная она для человека, для иного живого создания она может быть очень высоким вибрационным фоном. Именно Мир Нави не плох, но человеку уходить в него опасно.

Человек, будучи единением трех Миров, может совершать поступки, которые независимо от Души будут создавать тот или иной фон, и когда Душа дает о себе знать - это означает то, что вибрационный фон её меняется. Дает знать весьма эффективно, так, что мы можем физически ощутить это в нас.

Человек приходит в Мир Яви и уходит из него, но во время жизни именно он, как индивидум взаимодействует с Мирами Нави и Прави. Ответственность лежит сугубо на человеке и его поступках в период его жизни. Нельзя просто так взять и обнулить добро и зло, сотворенное человеком. Именно поэтому славяне верили не в "прощение грехов" а в "отработку" сотворенного. Совершив зло, и осознав это, мы можем и обязаны совершить бескорыстное добро.

Необходимо помнить, что любое живое создание - это наша потенциальная Душа в последующем перевоплощении, или бывшая Душа человека в предыдущем. Относитесь с Любовью ко всему окружающему нас живому Миру Яви так, как будто заботитесь о ближнем своем. Об этом, перевопрощении, рассказывает Буддизм. Все важно и все связано. Отдавая Вы получаете. Даже если Вы заботитесь о деревце и растении - отданная Вами Любовь в виде энергии пойдет на благо им, дав возможность в последущем перейти на более высокий вибрационный фон, Вам же воздастся свыше, энергетикой Мира Прави.

Мир Нави.

Мир духов, сущностей, которые питаются нашей энергетикой. Питаются потому, что у человека вибрационный фон выше. Но наиболее близки к Миру Яви в силу постоянных переходов энергии. Духи леса, дома, гор. Это бестелесные сущности, по каким либо причинам оказавшиеся на низком вибрационном фоне и оставшиеся в ожидании вселения в физические тела. В то же время это огромный океан энергии, который пополняется всем живым на Земле. Духи оберегают свой Мир Нави, в то же время они взаимодействуют с Миром Яви для того, чтобы использовать человека как проводника, и получить через него повышение вибрационного фона для последующих реинкарнаций в Мире Яви.

Именно поэтому домовой "чутко следит" за порядком в доме и оберегает его - ведь он когда то был в теле, и знает что и как должно быть. Порядок в доме, или Фен-Шуй в восточной культуре - залог позитивной энергетики среды обитания "по умолчанию", и потенциал ему перейти в иной план.

Духи леса охраняют лес, как живое составляющее Мира Яви. Хоть они и низкочастотные, но оберегая среду обитания делают Благо.

Духи животных оберегают животных по все тем же понятным причинам. Все всегда взаимосвязано.

Эгрегоры создаются в Мире Нави для выкачивания энергии из Мира Яви, Мира Прави через живую суть - человека. И люди сами создают эгрегоры. Но всегда все завязано и зависит от Мира Прави, ибо именно он "кормит" все Три Мира. Высокочастотная энергия распадается на более низкочастотные для всего остального сущего.

Мы даже не подозреваем, но когда мы кормим птичек в лесу, оставляем соль-лизунец, сено, дабы животные не погибли, не ломаем, не рубим лишним деревья - мы воздаем духам и Миру Нави. Да, мы берем живое, и потребляем его в пищу, но во всем нужно знать грани, БлагоДарить и воздавать за то, что взял.

Я люблю в парках кормить пташек с руки, они не боятся меня и слетаются целым скопом на семечки. Я воздаю благо им, даю энергию в виде физической составляющей - пищи, и лишь для того, чтобы их часть Мира Яви и связанная с ним Правь получила воздаяние от меня, человека, создания уровнем выше.

Мир Прави.

Мир ангелов, мир Бога единого и вездесущего. Бога - отца, созидателя и носителя первоисточника информации и энергии для двух остальных Миров Яви и Нави.

Мир Прави - мир высоких энергетик и вибраций. В то же время, как и Мир Нави - это мир бестелесных сущностей высокого плана. Тех, кто преодолел порог и вышел на новый план. Это и есть ангелы. Каждый ангел - это когда то живое создание, прижизненно повысившее свой вибрационный фон до столь высокого уровня, что смогло перейти в Мир Прави. Естественно, существовать там - значит соответствовать. То есть иметь высокие вибрации. Что по умолчанию означает все то истинно положительное, что можно совершить для всех Трех Миров.

Современеная церковь, христианство, православие, католицизм, буддизм, мусульманство посвящены Миру Прави. Будучи манипулируемыми, разделены на разные религии, вступающие в противоборство друг с другом для одной простой цели - не дать истинно осознать суть учения, не дать возвысить свои вибрации.

Власть держащие знают о силе Мира Прави, поэтому неважно, где и какое строение стоит, церковь ли, или мусульманский храм, или буддистская пагода - это так называемые "места силы". То место, где триединение возможно максимально эффективно. И в их случае речь не идет о возвышении, в основном. Они всего лишь "поддерживают тонус" для существования, при этом объективно совершая то, что в силу своих вибраций после смерти тела в Яви отбросит их в Мир Нави.

Душа человека общается с Миром Прави и как и для Мира Нави является проводником первоисточника энергий. Не стоит путать это с источником, душа лишь подскажет человеку то, как нужно поступить, чтобы получить энергию Прави или не получить "ушат" низкочастотной энергии Нави, опасной для человека в его физическом плане.

Как и у Мира Нави у Мира Прави возможны эгрегориальные составляющие. Объединенный и мощный поток позитивной высокочастотной энергии, который мы пополняем наш первоисточник, Мир Прави.

Мир Прави так же является миром энергии для Разума - который дан нам на нашем физическом плане для осознавания своего места в реальности и для осознавания и объяснения принципов существования, развития и взаимодествия Мира Яви, Нави, Прави. Человек достоин Разума своего порядка потому, что он человек. А пользуется он им при жизни ли нет - вопрос осознанности.

Будучи светлым прижизненно, человек способен привлечь к себе сильного ангела, с которым энергетически вступает в симбиоз. Такие люди становятся Светлыми Войнами, или Войнами Света. Данным людям дается энеригия и Сила Мира Прави, расширяется сознание и открывается канал для прямого общения с ноосферой Земли. Такие люди живут сразу в трех мирах осознанно, ибо в силу высокого вибрационного фона могут удерживать в своей воле ту часть Миров Нави, Яви и Прави, с которыми они взаимодействуют. Даже если они не "видят" - они точно знают все ответы, которые приходят им оттуда, где время как таковое отсутствует, и есть лишь потенциалы и итоги, здесь и сейчас. Славяне называли их - Богами. Земной реинкарнацией Божественного проявления Мира Прави.

Воздаяние Миру Прави - это все созидательное, не в ущерб окружающему Миру. Ибо Бог единый - и есть основа созидания, есть информация правил созидания и энергия возможности созидания.