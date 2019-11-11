Военная приемка. Кунгас. Проверка ядерным ударом

Радиоактивное излучение, электромагнитный импульс, световая вспышка и сметающая все ударная волна. «Военная приемка» побывает в зоне ядерного удара.



Впервые за всю историю программы ее зрители смогут увидеть, что произойдет на расстоянии в несколько километров от эпицентра взрыва ядерной бомбы. Речь не идет об участии в секретных испытаниях самого страшного оружия на планете, просто съемочную группу программы пустили в самый закрытый научно-исследовательский институт Вооруженных сил, 12-ый ЦНИИ. В этом учреждении изучают влияние поражающих факторов ядерного удара на технику.



В этот раз испытание проходит «Кунгас» – новейшее семейство разведывательно-боевых роботов, о возможностях которых еще не рассказывали на телевидении. Ведущий программы Алексей Егоров исправит этот недостаток. Он проследит за проверкой всех новых роботов в самых жестких условиях ядерного ЦНИИ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xf_MRl99pcU