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ОН ВАМ НЕ КОЛЯН

19:26. 11 ноября 2019 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

До 17-го года корабельную сталь делали вечной. А вы знали???

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gKsnTdMrFug

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