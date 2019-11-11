О зарплатах тех, кто ведёт аморальные шоу на телевидении

Телеведущий Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак признался, какую сумму он получал за свой труд на «Первом канале». Запись беседы доступна на youtube-канале телеведущей.

«На Первом канале я получал 50 тысяч долларов в месяц (более 3 миллионов рублей)», — заявил Малахов. При этом телеведущий уточнил, что его коллеги Владимир Познер и Иван Ургант зарабатывали больше.

На «Первом канале» в качестве ведущего Малахов работал с 1992 года. Он, в частности, вел ток-шоу «Большая стирка», «Пять вечеров», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Сейчас Малахов ведет собственное ток-шоу на канале «Россия 1».

Источник: Ura.Ru

Кто и как видит деятельность ТВ-шоу

Массовке и толпе зрителей предназначены глянцевые обёртки в стиле «мы просто развлекаем» или «мы помогаем людям решать их проблемы», как в случае с передачами по типу «Пусть говорят». ОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ Среднее звено исполнителей, непосредственно создающих телепередачу: сценаристы, редакторы, костюмеры, операторы и так далее, ориентированы на погоню за рейтингами, показатели которых напрямую отражаются на их зарплате. О влиянии их труда на общество они либо не задумываются, либо глушат свою совесть оправданиями в стиле «людям нравится смотреть эту грязь». О том, как выстроен механизм рейтингов, они, естественно, не знают, или знают на уровне толпы, верящей в объективность так называемых «пиплметров». ОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ + РЕЙТИНГИ + ДЕНЬГИ А вот верхнее звено исполнителей – ведущие ток-шоу, продюсеры, главные редакторы, владельцы киностудий, телеканалов и так далее, – эти ребята прекрасно осознают все цели, на достижение которых работает создаваемый ими контент: и оглашаемые, и неоглашаемые, и действуют вполне осознанно, нанося вред обществу и получая за это очень большие зарплаты. ОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ + НЕОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ + БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

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Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/a_6h6I2MwpA/