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“Герои-предатели СССР”

08:21. 11 ноября 2019 106 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Достаточно интересное интервью с бывшим ельцинским министром Михаилом Полтораниным, который в свое время написал весьма годную книгу "Власть в тротиловом эквиваленте".
Полторанин входит в числе тех лиц из окружения Ельцина, которые в нем разочаровались и позднее публично каялись в том, что его поддерживали, видя то, что он натворил, в отличие от персонажей вроде Чубайса и Гайдара, которые до сих пор пытаются доказывать (покуда живы), что все делали правильно, ставя чудовищные либеральные эксперименты над разрушаемой страной.



Также могу порекомендовать старый материал "Полторанин о 12 июня" – https://colonelcassad.livejournal.com/2794309.html
Почитать книгу Полторанина можно здесь – https://avidreaders.ru/read-book/vlast-v-trotilovom-ekvivalente-nasledie-carya.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5415048.html

Метки: #горбачев, Видео, ельцин, КПСС, полторанин, развал СССР, ссср

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1741 1465
    макс 11 ноября 2019 в 10:28

    Такие герои вертят пьяной предательской растительной жидовской дырою!
    Таких ублюдков как Габочев и Ельцен надо рвать за ноги по палам на красной площади бетеероми по палам да и сейчас таких кандидатов найдется сутра до вечера на каждый день!

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    • 1741 1465
      максмакс 11 ноября 2019 в 10:36

      А еще есть Чубайс а также до хрена построили стадионов и от советской власти полно крупно калиберных пулеметов лежат бес дела огонь на хрен чтоб не их не ****** их жен и их ушлепков детей сук кому эти твари нужны!
      Огонь товарищ Огонь да так чтоб суставы на руках в хлам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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