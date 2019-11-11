Брал ли Горбачев взятки? Воспоминания Крючкова и Язова

8 ноября, свое 95-летие отметил последний маршал Советского Союза, последний министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов. Участник Великой Отечественной войны, на которую он ушел мальчишкой, приписав себе лишний год в военкомате и прошедший с боями от стен Ленинграда до Курляндии. И поздравляя Дмитрия Тимофеевича с этой круглой датой, мы хотели бы вспомнить его рассказ о том, как Михаил Горбачев брал взятки в свою бытность президентом Советского Союза.

События 1991 года, ГКЧП, в котором участвовал и Дмитрий Тимофеевич Язов, стали следствием разложения политической элиты тогдашнего руководства КПСС и Советского государства. И во многом, это вина не только самой системы, которая не смогла справится со стоящими перед ней вызовами, большая часть вины за развал СССР лежит и на том, кому советские люди доверили свою судьбу, кто присягал на верность советскому народу положа руку на Конституцию страны, кто давал клятву верности, но оказался клятвопреступником, иудушкой, обрекшим страну на распад и страшное лихолетье 90-х.

Видели ли те, кто обладал тогда всей полнотой власти, что Горбачев ведет страну к катастрофе? Безусловно. И они сами не скрывают этого, рассказывая в своих воспоминаниях, в том числе о том, как Горбачев брал взятки. И это был не местечковый уровень внутри страны. Взятки давали руководители других государств, иногда открыто, а иногда камуфлируя их под видом всевозможных престижных международных премий. Со стороны Горбачева шел настоящий торг Родиной. Об этом и о том, почему же тогда Горбачев не оказался на скамье подсудимых, рассказывают сами участники этих событий.

Источник: https://nstarikov.ru/bral-li-gorbachev-vzjatki-vospominanija-krjuchkova-i-jazova-110214