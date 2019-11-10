«Всё враньё… Горбачёв ждал, кто победит»: Последний Маршал СССР об измене экс-президента

Последний Маршал СССР Дмитрий Язов в беседе с журналистами рассказал об измене экс-президента. Реплики напомнил писатель Николай Стариков, публикуя интервью с ФАН. «Всё враньё, — говорит Язов о потере связи с резиденцией в период основания ГКЧП. — Горбачёв ждал, кто победит».

К 95-летию последнего Маршала СССР, бывшего министра обороны Дмитрия Язова писатель Николай Стариков опубликовал на своём сайте известное интервью Героя войны Федеральному агентству новостей. Оригинал беседы можно найти и на сайте ФАН — состоялась встреча в августе этого года.

Напомним, вчера мы делились цитатами из беседы Язова с военным обозревателем «Комсомольской правды» Виктором Баранцом, где маршал просил вырезать из текста целые абзацы о президенте СССР Михаиле Горбачёве и президенте России Борисе Ельцине. Что именно было сказано в вырезанных абзацах, неясно, — Язов просил опубликовать это после его смерти. Но из беседы с ФАН можно понять, какие чувства испытывает бывший министр к Горбачёву. К слову, именно Михаил Горбачёв просил Язова стать министром обороны. Но это не значит, что маршал с ним во всём соглашался. Более того, стало ясно, что в понимании развития страны они были оппонентами.

ФАН Язов говорил, что «Горбачёв — человек неглупый», но «он действительно был изменник в полном смысле этого слова». По словам бывшего министра, Горбачёва «в своё время хорошо обработала Маргарет Тэтчер» — экс-премьер-министр Великобритании.

«Горбачёв ждал, кто победит», — описывает события времён ГКЧП Язов.

Речь идёт о дне, когда Михаил Горбачёв будто бы без связи сидел в своей резиденции, а к нему тем временем направлялся и сам Язов, и последний руководитель КГБ Вадим Бакатин, и вице-президент РФ Александр Руцкой, и на тот момент член президентского совета СССР Евгений Примаков. Язов вспоминает, что их борт прибыл первым. Причём Горбачёв знал о визите делегаций. А значит, заявления об отсутствии связи — полная ерунда.

«Всё вранье. У него действовала связь системы «Кавказ». Всё у него было. Рядом стоял автобус со всеми средствами связи. Но он закусил удила: как так, он должен куда-то идти?! Он три раза в разных вариантах записал своё видеообращение, эту плёночку упаковывали и в самых интимных местах вывозили. В частности, машинистке Ольге дали…» — настаивает бывший министр.

Полный текст интервью можно увидеть по ссылке.