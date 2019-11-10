Вот теперь Интернету точно конец. Запасайтесь талонами

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Уже больше недели в России действует закон о т.н. «суверенном Интернете», однако пользователи пока не ощутили на себе никаких ограничений. А тем временем настоящая угроза привычному функционированию глобальной сети возникла совсем в другом месте – за океаном. Там всерьёз начали пропагандировать идею ограничения работы Сети из-за её негативного воздействия на окружающую среду. К чему это приведёт и как отразится на России – расскажем далее, а в самом конце выпуска подведём производственные итоги минувшего месяца в спецрубрике «Пульс страны».





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pqdn6D_P0-I