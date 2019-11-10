Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, События

Вот теперь Интернету точно конец. Запасайтесь талонами

19:34. 10 ноября 2019 288 просмотров 14 коммент. Опубликовал:

Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус
Переходи на .рус!
Сайт регистратора: http://я.рус

Уже больше недели в России действует закон о т.н. «суверенном Интернете», однако пользователи пока не ощутили на себе никаких ограничений. А тем временем настоящая угроза привычному функционированию глобальной сети возникла совсем в другом месте – за океаном. Там всерьёз начали пропагандировать идею ограничения работы Сети из-за её негативного воздействия на окружающую среду. К чему это приведёт и как отразится на России – расскажем далее, а в самом конце выпуска подведём производственные итоги минувшего месяца в спецрубрике «Пульс страны».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pqdn6D_P0-I

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
..., коих в интернет-пространстве предостаточно), мы..., исцелять, защищать. Точно Тевтонцы варвары. Первоначальный символ..., чтобы положить конец внутренним раздорам и.... Ну а вот теперь попробуйте построить в...использовалась для размещения запасов сена. СенАд ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...начала представлюсь. Подполковник запаса ВС РФ Куланов ..., коих в интернет-пространстве предостаточно), мы..., исцелять, защищать. Точно Тевтонцы варвары. Первоначальный символ..., чтобы положить конец внутренним раздорам и.... Ну а вот теперь попробуйте построить в...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
... семье. Есть даже интернет-сообщества таких экстремальных ...удовольствие! Глава 6 Конец мифа о гигиене... иммунитет», я сказала, точнее, заорала: «НЕТ!». ... примите снотворное!». Всё, вот теперь картина полная. На самом...вода и большой запас хорошего настроения. Вы...
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
... виться, а конец обязательно будет .... российской, а точнее антироссийской либеральной оппозиции...лучшем случае словарным запасом Эллочки-Людоедки можно...и темная сторона. Теперь стоит задуматься, ...негативной информации. Вот к интернету нужно относиться очень...
Новости Украины и Новороссии 20 мая 2017
...взводаВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАСтарший лейтенант запаса Алексей Соколов ..., а другой конец направить в люк... прорабатывает. Могу сказать точно: «Стирол» работать ...определенных итальянских фирм. вот теперь мы ждем, когда...среди украинцев российских интернет-ресурсов и ...
СПИД - крупнейшая фальсификация нашего времени!
...сформирована из статей интернет-рассылки Ф. Кирсанова... поступил. И вот теперь было решено «лечить...Такая методика лечения (точнее, убийства), названная ..., чтобы положить конец величайшей смертельной лжи...доступа к нефтяным запасам, торговать вредной ...

14 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)