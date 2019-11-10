Вот теперь Интернету точно конец. Запасайтесь талонами
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Уже больше недели в России действует закон о т.н. «суверенном Интернете», однако пользователи пока не ощутили на себе никаких ограничений. А тем временем настоящая угроза привычному функционированию глобальной сети возникла совсем в другом месте – за океаном. Там всерьёз начали пропагандировать идею ограничения работы Сети из-за её негативного воздействия на окружающую среду. К чему это приведёт и как отразится на России – расскажем далее, а в самом конце выпуска подведём производственные итоги минувшего месяца в спецрубрике «Пульс страны».
Хи-хи-хи, Интернету конец. Ха-ха-ха. (с) Навальный.
Голос переводчика классный!
Какая хня!
Лично я за то чтобы грохнуть мобильный инет вместе с мобильными сетями и мобильными смарт-устройствами. Ибо именно они и являются угрозой разъвития человечества, а не сама информационная паутина.
Я за первобытное время. Когда всякие динозавры и мамонты были царями природы, а человек выживал как мог.
Тов. прапорщик, такого времени о котором вы упомянули на нашей Мидгард-Земле никогда не было. Во времена динозавров люди совершали межгалактические путешествия, а не влачили обезьянье существование. И всяких смартфонов тогда не существовало, за их ненадобностью и безполезностью, ибо мозг человека в те времена работал не на 5% а намного круче.
Они и сейчас совершают межгалактическое путешествие живя на Земле летящей с огромной скоростью вокруг Солнца, которое летит в Галактике. Для этого мозгов не надо.
Тов. прапорщик, потрудитесь прочесть моё послание к вам ещё раз, но более внимательно. Заостряю ваше внимание на фразе:”люди совершали МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЕ путешествия”. Вы же посмели исказить смысл моих слов. Объявляю вам о не полном служебном соответствии, а также три наряда вне очереди.
Это Вам рядовой три наряда в не очереди, путешествие ещё не закончилось, а продолжается на планете Земля.
Куды он, этот интернет, денется, сейчас уже куча организаций по интернету работает. Такой ли, сякой, но будет.
Да вряд ли что изменится, хотя как средство общения между народами может изчезнуть.
Не так уж это и востребовано, думаю.
Востребовано сильно. Просто, некоторые “продвинутые” почуяли контроль, и завопили, чтобы поднять волну народного негодования. Будет и база данных на всех и интернет и ничего плохого не вижу.
Конечно не очень востребовано, но это первые ручейки которые разрушат стену непонимания между народами.
В вымирании России обвинили интернет.
https://www.youtube.com/watch?v=H0ocJPF8w7w