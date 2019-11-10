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“Стрекоза и Муравей”, басня И.А. Крылова

17:32. 10 ноября 2019 201 просмотр 16 коммент. Опубликовал:

Чтение басни Ивана Андреевича Крылова "Стрекоза и Муравей".

Текст басни:

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настаёт;
Стрекоза уж не поёт:
И кому же в ум пойдёт
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползёт она:
«Не оставь меня, кум милой!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» —
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?»
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так, что голову вскружило».—
«А, так ты…» — «Я без души
Лето целое всё пела».—
«Ты всё пела? это дело:
Так поди же, попляши!»

Источник: https://rvb.ru/18vek/krylov/01text/vo…

Рассказчик — Павел Емельянов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2xF-QruMxTE

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