“Стрекоза и Муравей”, басня И.А. Крылова
Чтение басни Ивана Андреевича Крылова "Стрекоза и Муравей".
Текст басни:
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настаёт;
Стрекоза уж не поёт:
И кому же в ум пойдёт
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползёт она:
«Не оставь меня, кум милой!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» —
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?»
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так, что голову вскружило».—
«А, так ты…» — «Я без души
Лето целое всё пела».—
«Ты всё пела? это дело:
Так поди же, попляши!»
Источник: https://rvb.ru/18vek/krylov/01text/vo…
Рассказчик — Павел Емельянов.
С детства помню, учили в школе наизусть. Раньше было жалко стрекозу. Сейчас – меньше. Но муравей всё равно противный.
Конечно противный, сама же пришла. Не додумался сухарь.
По секис и не подумала.
Признаться и у меня вылетела эта тема из головы.
Совсем беда. И у муравья вылетела эта тема из головы.
Надо было готовиться к зиме, муравья разводить на бабки, шубки, сапожки.
А ведь была бы басня абалдеть.
Попрыгунья стрекоза
Лето красное пропела
Оглянуться не успела
Себе папика нашла
Просто стрекозе нужно было организовать платный концерт для муравья ). Всем бы всего хватило и зимой бы муравей слушал концерты ). “Не хлебом единым жив человек” ) Стрекоза развивала муравья духовно, а он скряга до этого не допёр ))
Есть такая стрекоза Бузова. Ну как-то меня не манит ходить на её концерты, хотя там вечно аншлаг.
Слышал про неё, но не знаю её, в смысле ни разу не слышал песни )
Лучше послушайте в ютубе Викторию Черенцову
Она тоже к зиме не приготовилась?
Там всё нормально кажется )
Валенки подшила? Или по морозу босиком будет к милому ходить?
У меня паранойя? Нам рассказчик Павел Емельянов в другой ипостаси не знаком?
— И еще вот что, — попросил Жбанков, — ты слишком умных разговоров не заводи. Другой раз бухнете с Шаблинским, а потом целый вечер: «Ипостась, ипостась…» Ты уж что-нибудь полегче… Типа — Сергей Есенин, армянское радио… (Сергей Довлатов)
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/quote/328435-kompromiss-sergej-dovlatov