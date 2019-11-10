“Скайнет” который мы заслужили
17:17. 10 ноября 2019 185 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Американские правозащитники пожаловались властям на рекрутинговую фирму HireVue, которая использует искусственный интеллект для сравнения кандидатов на вакансии. Созданного компанией робота-рекрутера подозревают в псевдонаучном походе к подбору персонала.
Систему HireVue в настоящее время применяют более 100 компаний, включая Hilton и Unilever. Робот уже проинтервьюировал более 1 млн человек. Система оснащена технологиями распознавания лиц и голосов людей. Она отслеживает манеру речи, подбор слов, мимику кандидата, движения рук и тела и, наконец, ответы на поставленные роботом вопросы.
В результате робот выдает каждому кандидату оценку «соответствия должности».
В ее в основе — выведенные искусственным интеллектом оценки навыков человека, его способности к обучению, а также стрессоустойчивости.
Самим соискателями эти оценки не раскрываются, зато их видит отдел кадров компании—клиента HireVue и на их основании принимает решение о найме того или иного кандидата.
В минувшую среду в Федеральную торговую комиссию США (FTC) поступила жалоба на HireVue. Правозащитная организация Electronic Privacy Information Center (EPIC) попросила регулятора провести расследование в отношении разработчика, обвинив его в недобросовестной конкуренции и создании технологии, которая несправедливо оценивает кандидатов. FTC пока лишь подтвердила, что получила эту жалобу, не уточнив, приведет ли она к расследованию.
Если это все же случится, то станет первым подобным расследованием в отношении компании, работающей на быстро набирающем популярность рынке роботов-рекрутеров.
В жалобе EPIC говорится, что технология HireVue выдает «предвзятые, недоказуемые и нереплицируемые результаты», которые могут основываться на ошибках, позаимствованных у обычных людей во время обучения ИИ.
Это, например, предвзятое отношение на основании цвета кожи, пола, расы или сексуальной ориентации.
https://www.kommersant.ru/doc/4154263?from=main_6 – цинк
PS.
На 2019-й год фантастика обещали восстание машин во главе с умнейшим искусственным интеллектом.
В реальном 2019-м году получили гомофобного робота-расиста набирающего на работу белых мужчин.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5414057.html
PS-это какая то лажа, притянутая за уши. В свете нынешних мировых трендов чернокожий негр-гей, является приоритетным кандидатом при предоставлении рабочей вакансии. В программе бота это прописано.
А вот почему полковник озаботился гомофобным роботом-расистом, об этом надо подумать…
Не негр, а таджик.
Мы про мериканского робота говорим, а значит негр. У нас есть робот-рекрутер Вера, 1500 интервью за 10 рабочих часов. На нее жалоб пока вроде не было.
негры там давно уже не роботы, роботы в США индусы и китайцы.