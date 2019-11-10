Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 ноября 2019
- 22:22 В Сирии взорвался заминированный автомобиль, есть жертвы.
- 04:30 Русские «Тайфуны» в «царстве исламистов»: Идлиб радостно встречает армию России (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:30 Путин и Эрдоган обсудили «Турецкий поток» и военное сотрудничество.
В Сирии взорвался заминированный автомобиль, есть жертвы
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Русские «Тайфуны» в «царстве исламистов»: Идлиб радостно встречает армию России (ФОТО, ВИДЕО)
Тяжелая гуманитарная ситуация по-прежнему остается одной из главных проблем Сирии после расцвета терроризма и иностранной оккупации.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В нелёгких условиях находятся мирные жители провинции Идлиб, которая долгие годы является настоящим царством радикальных исламистов. Часть городов и посёлков не так давно удалось освободить сирийским войскам при активной поддержке авиации ВКС России и военных советников ВС РФ.
Много лет находившиеся под контролем террористов населенные пункты с полуразрушенной инфраструктурой потихоньку возвращаются к мирной жизни, в чем им неизменно помогает российская сторона. На этот раз военнослужащие центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в населенном пункте Джахман в провинции Идлиб.
Офицеры ЦПВС оказали помощь нуждающемуся населению, жителям были розданы продовольственные наборы. Безопасность мероприятия обеспечивали бойцы военной полиции Минобороны России на бронеавтомобилях «Тайфун».
Люди, как всегда, с радостью встречали и с большой благодарностью провожали наших военнослужащих.
Адресная помощь не только помогает в вопросе обеспечения продовольствием, но и является важной моральной поддержкой сирийцев, которые сейчас очень нуждаются в международной поддержке.
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Путин и Эрдоган обсудили «Турецкий поток» и военное сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценили реализацию совместных проектов в энергетике и в военно-технической сфере и отметили, что до конца 2019 года будет введён в эксплуатацию «Турецкий поток», сообщает пресс-служба Кремля.
«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений. Дана позитивная оценка поступательному развитию многопланового двустороннего сотрудничества, в частности ходу реализации стратегических проектов в энергетике и в военно-технической сфере. С удовлетворением отмечено, что в конце декабря с. г. будет введён в эксплуатацию газопровод „Турецкий поток”.
Большое внимание уделено вопросам сирийского урегулирования. В контексте реализации Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, принятого по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября 2019 года, акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом соблюдении принципов её территориальной целостности, суверенитета и единства.
Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон подчёркнута необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению соответствующих российско-турецких договорённостей, достигнутых в 2018 году.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, состоявшегося в Женеве 30 октября — 1 ноября с. г. Отмечен решающий вклад стран — гарантов Астанинского процесса в подготовку этого мероприятия. Подтверждено стремление и далее способствовать продвижению межсирийского политического диалога.
Согласован график предстоящих контактов на высшем уровне».
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