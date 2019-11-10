Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 ноября 2019

Тяжелая гуманитарная ситуация по-прежнему остается одной из главных проблем Сирии после расцвета терроризма и иностранной оккупации.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

В нелёгких условиях находятся мирные жители провинции Идлиб, которая долгие годы является настоящим царством радикальных исламистов. Часть городов и посёлков не так давно удалось освободить сирийским войскам при активной поддержке авиации ВКС России и военных советников ВС РФ.

Много лет находившиеся под контролем террористов населенные пункты с полуразрушенной инфраструктурой потихоньку возвращаются к мирной жизни, в чем им неизменно помогает российская сторона. На этот раз военнослужащие центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в населенном пункте Джахман в провинции Идлиб.

Офицеры ЦПВС оказали помощь нуждающемуся населению, жителям были розданы продовольственные наборы. Безопасность мероприятия обеспечивали бойцы военной полиции Минобороны России на бронеавтомобилях «Тайфун».

Люди, как всегда, с радостью встречали и с большой благодарностью провожали наших военнослужащих.

Адресная помощь не только помогает в вопросе обеспечения продовольствием, но и является важной моральной поддержкой сирийцев, которые сейчас очень нуждаются в международной поддержке.

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