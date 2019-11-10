Севастопольский мост обойдется в 50 млрд. рублей
22:55. 10 ноября 2019 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Появилась кое-какая конкретика по мосту через Севастопольскую бухту.
Стоимость строительства моста через Севастопольскую бухту предварительно оценивается почти в 50 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в госорганах.
"Предварительная стоимость транспортного перехода составляет 49,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет", — сказал собеседник агентства.
По его информации, проект предлагается реализовывать за счет средств федерального бюджета, которые предусмотрены на оказание господдержки бюджету Севастополя, а также в рамках регионального дорожного фонда города федерального значения.
Идея строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту впервые озвучена на встрече тогдашнего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с президентом Владимиром Путиным в сентябре 2017 года. По ее итогам глава государства поручил проработать возможные варианты строительства.
В настоящее время между северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром. При ухудшении погоды движение судов прекращается, на улицы выходят дополнительные автобусы, что иногда приводит к транспортному коллапсу.
Овсянников заявлял, что правительство РФ предварительно одобрило проект строительства моста через бухту, а также городской дорожной хорды — "Гераклейской рокады" Сообщалось, что строительство моста и рокады планируется включить в ФЦП развития Крыма и Севастополя.
В апреле этого года крымский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту. По информации структуры, это будет вантовый мост (состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном посредством стальных тросов — вантов) с четырьмя полосами движения и подходы к нему общей протяженностью 4 км.
В июне 2019 года Овсянников сообщал, что предварительная стоимость моста и рокады, которая соединит транспортный переход с дорожной сетью города, — 70-75 млрд рублей, общая протяженность этих объектов — около 16 км. Проектирование он оценивал в 1-1,5 года, строительство — в 4 года. По его словам, рассматривалось два варианта финансирования: по ФЦП или по концессионному договору. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во второй половине октября заявлял, что проектирование моста может начаться минимум через два года.
"По моим оценкам, мы не раньше чем через два года можем начать только проектирование в случае решения о реализации этого проекта", — сказал он.
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/111743 – цинк
Стоит отметить, что не так давно в одном из интервью губер отметил, что у Севастополя сейчас годовой бюджет почти 1 млрд. долларов + еще на днях правительство дополнительно выписало 26 млрд. рублей на 3 года на благоустройство и медицину. При Украине таких денег в городе отродясь не видели.
На форуме, где в свое время очень подробно освещали строительство Крымского моста, есть тема, где отслеживают новости связанные с проектом Севастопольского моста – следить можно тут – https://roads.ru/forum/topic/35616-most-cherez-sevastopolskuyu-buhtu/?tab=comments#comment-486626
PS. Касательно поезда Москва – Севастополь, то билеты уже вовсю продают, а фотки вагонов достаточно симпатичные.
Летом непременно разок прокачусь, когда цены на авиабилеты будут кусаться.
PS2. Уже настал ноябрь, а про нового Севастопольского губернатора пока решительно нечего плохого сказать. Очень подозрительно!
Более того, коварно включил некоторых соратников Алексея Чалого в правительство. А что, так можно было?
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5414510.html