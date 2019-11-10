Российский политик назвал способ принудить Киев отказаться от притязаний на Крым

Российский политик и писатель Николай Стариков придумал способ принудить Киев отказаться от притязаний на Крымский полуостров, который украинские власти называют «временно оккупированной территорией».

Согласно точке зрения Старикова, Москве необходимо организовать выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины. После того как документы получат несколько десятков украинцев, проблема Крыма разрешится автоматически, поскольку российским гражданам делить нечего, процитировал писателя интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Георгий Мурадов, вице-премьер Крыма, в свою очередь, отметил, что один из возможных путей признания Крыма российским со стороны Украины и мирового сообщества – соответствующая личная договоренность президентов РФ и Соединенных Штатов. Если Владимир Путин и Дональд Трамп придут к согласию по данному вопросу, «все решится само собой», полагает Мурадов.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве призвали готовить население к партизанской войне с Россией.

Источник: https://nstarikov.ru/rossijskij-politik-nazval-sposob-prinudit-kiev-otkazatsja-ot-pritjazanij-na-krym-110178