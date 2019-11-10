RAND: Расшатать Россию

В текущей работе мы кратко поясним для чего нужны мозговые центры, дадим свои оценки докладу и приведём его пересказ.

Результатом одной из таких разработок стал доклад о вариантах решения поставленной задачи: « Как расшатать Россию »[1], краткая версия которого была опубликована РЭНД на своём официальном сайте.

Основное направление деятельности центра РЭНД — содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах национальной безопасности США, разработка и выявление новых методов анализа стратегических проблем и новых стратегических концепций.

Американская некоммерческая организация Research and Development Corporation (RAND Corporation, или по-русски: «Исследование и разработка») работает по заказам правительства США, их вооружённых сил и связанными с ними организациями . Другими словами, это мозговой центр (один из существующих) для правительственных организаций США.

Мнение

Начнём разбор с простого вопроса: «Что такое РЭНД»?

РЭНД — это мозговой центр для правительственных организаций США, который решает поставленные задачи по выявлению оптимальных вариантов управляющего воздействия. Для достижения своих корыстных интересов, правительство США регулярно сталкивается с теми или иными задачами (проблемами), решение которых должно быть высокого качества.



В масштабах такого крупного государства, принятые решения будут сказываться на других странах и народах, но как показывает история, правительство США думает больше о своей безопасности и стабильности, нежели о безопасности и стабильности на планете Земля.

Проблема, которую осознаёт правительство США и которая дала старт очередному исследованию, в текущем варианте звучит так: «существование России на планете Земля».

Правительство США делегирует решение задачи в «мозговой центр», затем получает результаты и на основании полученных результатов осуществляет те или иные действия. Происходит разделение труда на уровне проработки вариантов и принятия конкретного решения.



Рассматриваемый доклад РЭНД (далее «доклад») по анализу вариантов воздействия на Россию для расшатывания устойчивости государства в общем и экономической сферы в частности, всего лишь ответ на запрос.



Совсем не значит, что это «план уничтожения России».

Доклад — это разбор вариантов действий, которые могут с долей вероятности достичь нужного для США результата. Принимать или не принимать конкретные действия, это компетенции правительства США.



Особенно интересен момент в докладе, когда предлагают использовать общественные организации внутри России для дискредитации власти и государства за счёт американского финансирования и во благо достижения целей правительства США. (После таких откровенных заявлений аналитиков РЭНД, российским гражданам будет очень интересно смотреть телевизор, потому что будет сразу понятно на чьи интересы работает тот или иной «политолог»).

Большинство рассмотренных в докладе вариантов РЭНД считает неэффективными — что свидетельствует о том, что текущее Российское положение устойчиво и расшатать его сразу не получится. Поэтому РЭНД предлагает действовать на долгую перспективу.

Среди различных вариантов действий, направленных на расшатывание ситуации в России и дестабилизации экономики, РЭНД отдал большее предпочтение действиям, направленным на увеличение военных затрат. Перефразируем эту мысль через приоритеты обобщённых средств управления.

Для воздействия на Россию РЭНД предлагает использовать экономический приоритет управления (четвёртый), а достигать этого управления с помощью оружия, которое применяется для ведения горячих войн (шестой приоритет).

Приведём иллюстрацию всех шести приоритетов ОСУ:

Приоритеты обобщенных средств управления обществом



Экономический (4) приоритет медленнее военного (6).



Экономический приоритет качественнее военного.



Военный приоритет более затратный.



Немного поясним тезисы. Для производства оружия нужны ресурсы, ресурсы необходимо где-то взять. В текущем мироустройстве ресурсы покупаются на «рынке» (как внутреннем, так и внешнем), а покупка производится в основном за деньги. Логика простая, есть деньги — есть возможность заиметь вооружение, нет денег — нет вооружения.

Скорость применения уже оплаченной армии, очень велика, а скорость изменения финансовых потоков в масштабе государства — значительно медленнее. Отсюда следует, что быстрая армия, полностью зависит от медленных денег. Кто контролирует денежные потоки, тот контролирует государственное оружие в традиционном понимании этого слова.

Эти тезисы в неявной форме присутствуют в докладе РЭНД, что свидетельствует о понимании его авторами способов управления (оружия) другими обществами (как минимум до третьего приоритета).

А вот анализ по первым трём приоритетам в докладе отсутствует, при том, что именно они являются определяющими для различий в управлении между странами. Россия существенно отличается от США, и также Россия существенно отличается от СССР. Доклад РЭНД основывается на концепции, разработанной во время холодной войны (примерно 1972 год).

Поэтому методы, которыми было уничтожено государство СССР, по отношению к России не сработают, ибо время изменилось и Россия за это время изменилась.

Аналитики РЭНД до сих пор не могут осмыслить, что Россия хоть и является преемником СССР, но в ней давно начался процесс внутренней трансформации государства.

Также в докладе допущена фундаментальная ошибка. Это мысль о том, что:

«правительство России едино и борется за сохранение своего режима».

И это категорически неверное суждение приводит к неверным трактовкам возможных вариантов поведения Российского правительства, а в итоге влияет и на суть всего доклада.

Ещё раз повторим.



Доклад не есть истина в последней инстанции.



Доклад лишь рассматривает варианты.



Реализация того или иного варианта лежит на правительстве США. А мы знаем, что будущее многовариантно и для достижения того или иного варианта нужно затрачивать определённое количество ресурсов (и интеллектуальных в том числе).

Вероятность будущего

Россия не сидит на месте, она развивается сама и развивает межгосударственное взаимодействие в глобальном масштабе. У России иная миссия и концепция управления на основе справедливости, заложенная исторически сложившимися обстоятельствами на протяжении многих веков в народе, и рождённая в лексических формах незадолго до развала СССР, а следовательно у России и иные способы достижения целей.

До тех пор, пока общество России не поднимется на новый управленческий уровень согласно справедливой всеобъемлющей концепции управления, то так и будет идти на автопилоте, управляемом свыше, вопреки проводимой политике в интересах Запада по отношению к России. В свою очередь, Запад в ответ получает лишь эффект «обезьяньей лапы».

Правительство США может прислушиваться к докладу РЭНД, чтобы достичь своих планов по расшатыванию России в долгой перспективе, но это маловероятно, ибо время работает на тех, кто поддерживает созидательные процессы, а не разрушительные.

Вместо заключения, предлагаем вам ознакомиться с пересказом доклада РЭНД, чтобы у вас сформировались образы того, как видят американские аналитики дальнейшее «сотрудничество» с Россией.

Школа аналитики



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Ниже – несколько таблиц из означенного русофобского доклада Рэнда.Сначала – две интересные таблицы предложений Рэнда, касающиеся идеологического и т.п. воздействия на народы России. Вот вам и один из мощных источников разных „Маршей триллионов”, „За честные выборы”, „ПутинУходи” и пр.Причём здесь речь не только о выпускнике Йельских спецкурсов Навальном или каком-нибудь Явлинском, но и о разного рода деятелях, стремящихся стать выразителями народного мнения, вроде Болдырева, Сулакшина, Гиркина, Грудинина, Платошкина и прочих, а также и о различных троцкистских левацких группировках.Она лишь очевидным образом связывает программу Рэнда и тех известных деятелей, с теми НКО, которые очевидным образом создаются и подкармливаются Западом.Ниже – почти все таблицы доклада на английском.**Но и власть России не дремлет.

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что принятие закона о признании физических лиц иностранными агентами в России назрело уже давно. Такое мнение он высказал в ходе беседы с корреспондентом ТАСС в пятницу.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что законопроект, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2018 года, находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года.

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