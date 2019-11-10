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Почему пенсионный план сделан для богатых?

08:49. 10 ноября 2019 196 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Источник: Аргументы и Факты @ Сергей Смирнов

Минфин и ЦБ опубликовали законопроект новой системы накопительной пенсии, названной «гарантированный пенсионный план» (ГПП), над которой работали с 2016 г.

Сергей Смирнов, доктор экономических наук:

«Мы не хотим делать эту систему только для богатых. Даже если человек получает 20 тыс., он может себе позволить откладывать какие-то день­ги, чтобы получить налоговый вычет», – заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на представлении ГПП. Совпадут ли мечты руководства Минфина с реалиями нашей жизни? Соблазнятся ли налоговыми «пряниками» работники, получаю­щие 20 тыс. в месяц?

Почему пенсионный план сделан для богатых?

Рисунок Андрея Дорофеева

Власти действительно пообещали налоговые льготы. По подсчётам Минфина, они обойдутся бюджету в 10 млрд руб. до 2030 г. Какие плюшки придумали? Если человек перечисляет в ГПП до 6% от своей зарплаты, с этой суммы он может не платить 13% НДФЛ. Возьмём зарплату в 100 тыс. руб. Работник платит с неё 13 тыс. руб. подоходного. Он решил направлять в ГПП по 5000 руб. каждый месяц. Значит, НДФЛ будет рассчитываться не от 100 тыс., а от 95 тыс. и будет равен 12 350 руб. То есть «выигрыш» человека с зарплатой в 100 тыс. руб. составляет порядка 650 руб. в месяц. Однако зарплата у подавляющего большинства 35–40 тыс. руб., а значит, налоговые вычеты будут копеечными, а будущие пенсионные накопления невелики. При этом отчисления в ГПП при таких доходах серьёзно ухудшат сегодняшнюю жизнь. О каких взносах с зарплаты в 20 тыс. руб. говорит представитель Минфина?! Да этой суммы еле-еле хватит, чтобы со­брать ребёнка в школу, купить продукты, заплатить за «коммуналку».

Вторую налоговую приманку Минфин приготовил для работодателей. Они могут софинансировать накопительную пенсию работника и вычитать эти расходы из базы по налогу на прибыль. К слову, сегодня уже есть ограниченный круг компаний, которые предлагают своим работникам корпоративные пенсии. Это госкорпорации, нефтяные и газовые фирмы, крупнейшие банки… Что получается? Эти гиганты за то, что они и так уже делают, теперь будут получать ещё и налоговые льготы! С какой стороны ни посмотри, а ГПП адресован исключительно богатым компаниям и богатым работникам.

Заявлялось, что, даже если 20% работающих будут участ­вовать в новой системе, это будет победа. Но она вряд ли одержима. Возможно, найдётся 2–3, максимум 5% желающих. Помню, как на недавнем экономическом форуме глава Минэка Максим Орешкин заявил: «Готов первым начать перечислять часть зарплаты в эту систему». Не сомневаюсь, что он готов, – при своих-то доходах… А вот люди с зар­платой в 20 тыс. руб. точно не захотят расстаться с частью заработка.

Почему пенсионный план сделан для богатых?

Сергей Смирнов. © / OTVrussia / Кадр youtube.com

Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-pensionnyj-plan-sdelan-dlja-bogatyh-110144

Метки: чит.клуб

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1959 1175
    чужой 10 ноября 2019 в 9:22

    Неуравниловка наказуема. Нарушается система информационного обеспечения друг о друге.
    В данном случае от новой системы остальные морально и физически не “страдают”.

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  • 1456 884
    Онуфрий 10 ноября 2019 в 9:55

    Каждомк пенсионеру 100 тыс руб пенсия и нормально, а то развели всяких военных и балерин, которые в 35-40 лет на пенсию выходят и получают больше всех.

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