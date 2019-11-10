“Объединенная Европа” 1920 года
12:57. 10 ноября 2019 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Проект "Объединенной Европы" 1920 года.
Центром "Евросоюза" согласно проекту должна была стать Австрия, а Европа должна была быть поделена на 24 кантона, перенарезающие территории европейских государств.
Флаг "Евросоюза" должен был представлять из себя многочисленные лучи в цветах флагов тогдашних государств, расходящихся от "солнца" с опциональным изображением.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5413868.html