“Объединенная Европа” 1920 года

Проект "Объединенной Европы" 1920 года.Центром "Евросоюза" согласно проекту должна была стать Австрия, а Европа должна была быть поделена на 24 кантона, перенарезающие территории европейских государств.Флаг "Евросоюза" должен был представлять из себя многочисленные лучи в цветах флагов тогдашних государств, расходящихся от "солнца" с опциональным изображением.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5413868.html