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“Объединенная Европа” 1920 года

12:57. 10 ноября 2019 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Проект "Объединенной Европы" 1920 года.
Центром "Евросоюза" согласно проекту должна была стать Австрия, а Европа должна была быть поделена на 24 кантона, перенарезающие территории европейских государств.
Флаг "Евросоюза" должен был представлять из себя многочисленные лучи в цветах флагов тогдашних государств, расходящихся от "солнца" с опциональным изображением.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5413868.html

Метки: 1920, альтернативная история, Европа, карты

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