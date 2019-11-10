Но камнем твёрдым ты обязан быть: поздравляем сотрудников органов внутренних дел с праздником (ВИДЕО)

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации.

День милиции, который так называют и сегодня, несмотря на переименование милиционеров в полицейских, отмечают 10 ноября с 1962 года. Дата была выбрана не просто так — именно 10 ноября, буквально через три дня после социалистической революции, в 1917 году было подписано постановление о создании рабочей милиции. Тогда она подчинялась местным советам, позже милиция перешла в структуру НКВД, а после войны стала подразделением Министерства внутренних дел.

Коллектив «Русской Весны» поздравляет всех, кто так или иначе причастен к этому празднику. Мы желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Сегодня мы вспоминаем и всех тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

Мы твёрдо знаем, что полиция — это щит, стоящий между нами и миром грязи и насилия. Каждый день полицейские имеют дело с тем, с чем предпочитают не сталкиваться обычные граждане, а сталкиваясь, брезгливо или опасливо кривятся — с социальным дном, с опасностью.

Мы ценим вашу службу, ваш каждодневный труд. С праздником!

Сегодня хотим процитировать дончанина-военкора Сергея Макаренко, который высказался по поводу праздника:

«Сперва ты говоришь о них пренебрежительно, даже презрительно. Кричишь на митингах, что они „позор России“. Но потом ночью идёшь домой и даже не задумываешься о безопасности, которую сегодня многие воспринимают как данное. В это время они вкалывают, не видя своих семей, чтобы ты мог вот так неторопливо идти по темной улице и слушать музыку в наушниках.

А потом, когда припечет — ребёнок потеряется (упаси Бог) или обидит кто, ты первым делом побежишь к ним. Вот посмотришь. Я отчетливо помню пацанов из „Беркута“, которые возвращались из Киева домой в Донецк, побитые камнями, обстрелянные, опалённые… Думаете, они ушли в отпуск? — Нет! Вкалывать — в оцепление облгосадминистрации, патрулировать улицы и вот это вот все, чем они занимались до того, как уехали на Майдан. И аплодировали им абсолютно искренне, и „молодцы“ кричали тоже. Я хорошо это помню.

Как только они исчезнут с улиц, наступит полный хаос и бежать будет некуда. Спасибо за ваш труд, мужики! С Днем сотрудника органов внутренних дел!»

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