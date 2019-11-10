Но камнем твёрдым ты обязан быть: поздравляем сотрудников органов внутренних дел с праздником (ВИДЕО)
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации.
День милиции, который так называют и сегодня, несмотря на переименование милиционеров в полицейских, отмечают 10 ноября с 1962 года. Дата была выбрана не просто так — именно 10 ноября, буквально через три дня после социалистической революции, в 1917 году было подписано постановление о создании рабочей милиции. Тогда она подчинялась местным советам, позже милиция перешла в структуру НКВД, а после войны стала подразделением Министерства внутренних дел.
Коллектив «Русской Весны» поздравляет всех, кто так или иначе причастен к этому празднику. Мы желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Сегодня мы вспоминаем и всех тех, кто погиб при исполнении служебного долга.
Мы твёрдо знаем, что полиция — это щит, стоящий между нами и миром грязи и насилия. Каждый день полицейские имеют дело с тем, с чем предпочитают не сталкиваться обычные граждане, а сталкиваясь, брезгливо или опасливо кривятся — с социальным дном, с опасностью.
Мы ценим вашу службу, ваш каждодневный труд. С праздником!
Сегодня хотим процитировать дончанина-военкора Сергея Макаренко, который высказался по поводу праздника:
«Сперва ты говоришь о них пренебрежительно, даже презрительно. Кричишь на митингах, что они „позор России“. Но потом ночью идёшь домой и даже не задумываешься о безопасности, которую сегодня многие воспринимают как данное. В это время они вкалывают, не видя своих семей, чтобы ты мог вот так неторопливо идти по темной улице и слушать музыку в наушниках.
А потом, когда припечет — ребёнок потеряется (упаси Бог) или обидит кто, ты первым делом побежишь к ним. Вот посмотришь. Я отчетливо помню пацанов из „Беркута“, которые возвращались из Киева домой в Донецк, побитые камнями, обстрелянные, опалённые… Думаете, они ушли в отпуск? — Нет! Вкалывать — в оцепление облгосадминистрации, патрулировать улицы и вот это вот все, чем они занимались до того, как уехали на Майдан. И аплодировали им абсолютно искренне, и „молодцы“ кричали тоже. Я хорошо это помню.
Как только они исчезнут с улиц, наступит полный хаос и бежать будет некуда. Спасибо за ваш труд, мужики! С Днем сотрудника органов внутренних дел!»
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Источник: https://rusvesna.su/news/1573369376
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
Примите мои Искренние Поздравление с Вашим Профессиональным
П Р А З Д Н И К О М – Уважаемые работники Милиции!
*[Принципиально НЕ признаю ЧУЖОЕ название - "полиция"]
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_Здоровья Вам – пусть всё у Вас Будет хорошо!Помогайте людям!
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 10-11-19.
За три десятилетия ельцепутинской власти все профессии, связанные с силовыми структурами страны, практически полностью потеряли авторитет в народе. Сегодня защитники закона и законности в стране сами зачастую стали преступниками, которые грабят, убивают, “крышуют” бандитов или сами стали самыми настоящими бандитами в погонах.
Везде люди. И в полиции тоже. Однажды молодая кампания под окнами не давала нам уснуть. Я психанула и позвонила в милицию с жалобами. Дежурный выслушал меня и сказал только одну фразу: “Но это же наши дети”. Мне стало стыдно за несдержанность. А ребята скоро ушли.
И на сладкое. Старость – это когда все милиционеры слишком молоденькие. Дожила.
А если бы среди этих парней был ваш ( работник органов ), который громко голосил вместе со всеми.
И вас бы после этого осуждали, а вы бы оправдывались. А говорить нельзя. То тогда как ?.
Все будет хорошо.
Плохо поняла. Но всё будет хорошо.
У каждого своя работа. Везде есть всё. И предатели есть, и провокаторы и.т.д.
Но вам же ничего плохого не сделали ?
А иногда и плеча нет, чтобы просто поплакать куда.
Верните нам МИЛИЦИЮ,МИЛЫЕ ЛИЦА ,тогда будем поздравлять и праздновать…а пока слишком глубокий след в памяти оставили ПОЛИЦАИ,цепные псы всех преступных режимов…
Да и сегодняшнее их безобразное поведение,безобразная чёрная форма,чуждая символика- не внушают ни доверия,ни особого уважения…БОГ им судья!
К тому же:…Правительство РФ не зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц РФ, но зарегистрировано как коммерческая компания в иностранных реестрах – коммерческой компании Dun&Bradsteet (Лондон-сити) с DUNS № 531298725 и в качестве объекта налогоплательщика в министерстве труда США с SIC №9111 !
Там же зарегистрированы как коммерческие организации – юридические лица Министерства обороны РФ, Центрального банкаРФ, ФСБ РФ, ФССП РФ, МВД РФ, суды РФ…
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
УЖОС !
ЗАТО ХОРОШО ВЫГЛЯДЯТ ПО ТВ-КАНАЛИЗАЦИЯХ С ГАЛСТУЧКАМИ ,КОГДА РУПУРТУЮТ С УМНЫМ ЛИЦАМ О “ПОДВИГАХ” И ” СКАЧКАХ” ТУДЫ-СЮДЫ , ТУПОРЫЛЫЕ ,ЕТО САМОЕ !
ЦИТАТ ОТ БЛАНКА-ЛЕНИНА : ” ГАСТРЕЛЯТЬ -НЕМЕДЛЕННО ГАСТРЕЛЯТЬ !”
Да,но стрелять нечем..только детские пистолетики-игрушки…
Откуда такие подробности? И чего это Вам полицейские не угодили?
Вот тем и не угодили,что это ПОЛИЦАИ!Стыдно быть полицаем! Разве нет?Милиция защищала наРОД (наш РОД),а полицаи защищают олигархов(оккупантов) от народа…
А сведения из ЕГРЮЛ…смотрите сами…Просто задайте вопрос: “Где зарегистрировано МВД РФ?”…
И ещё сайт Марины Мелиховой…
Тоесть они Вам не угодили названием? А может дело не в названии а в людях что там работают, ведь люди остались практически те же что работали в милиции. Вы своему куратору сообщите что методички несколько устарели и не действуют на большинство людей.
АЛЬОША- РУССКИЙ ГЕРОЙ
ВОЗХИЩЕНИЕ И ЗАВИСТЬ К ЕТИМ МУЖИКАМ-ДНЕМ И НОЧЬЮ С БАНДИТОВ И НЕАДЕКВАТОВ НА ЩЫКУ- ГОРДОСТЬ России !
Но если они “ТВЕРДЫЕ КАМНИ” , , ТО НАВЕРНО В ГОС.ДУМЕ ДЕПУТАТЫ -КРЕМНИ СТОЯЛИ “СМИРНО”, КОГДА АМЕРОКОЗЛЫ ПОЯВИЛИСЯ НА БАЛКОНЕ ,С ОДНИМ ИЗКЛЮЧЕНИЕМ- Наташка Поклонская !
СЛАВА ЖЕНЩИНАМ НА РУСИ !
А когда вы братцы выгоните ети ожиревшие предатели -рекордеры в ОХ-ОХшфорных махинациях С деньгами ?
Градивная критика принимается ,да ?
А то ,плохой пГимер для маленьких “братьев” на пост-советском пространстве!
Потом нельзя удивлятся ,что из Болгарского правительства те конюнктюрщики в ЕС гласовали “воздержался ” !
Да они не спрашивали нас-народ ,как голосовать про запрету НАЦИЗМУ И ЕГО СИМВОЛЫ !
Ведь они, мизерники , тоже хотят ИМЕТЬ БАБЛО в ОХ-ОХШФОРЫ !
На всякий пожарный ,как говорят на РУСИ !
ЖЕ !
Не надо ,милые ,перекладывать с больной головой на здоровой !
С уважением ко всем здесь на сайте !
Читаю вас с упоением !
Мир вам, ,братя !
РS
НАРОДНЫЙ СУД для енДжиньора-вор ЧУБАЙС-ЩАЙН из “РОСНАНУ-ПОГОДИ” ЗА ПЛЕВКИ ПО ОТНОШЕНИИ РОССИИ :
“- Мы убрали все вожаки на РУСИ – и нам уже не страшно !”