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Но камнем твёрдым ты обязан быть: поздравляем сотрудников органов внутренних дел с праздником (ВИДЕО)

10:02. 10 ноября 2019 169 просмотров 13 коммент. Опубликовал:
Но камнем твёрдым ты обязан быть: поздравляем сотрудников органов внутренних дел с праздником (ВИДЕО) | Русская весна

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации.

День милиции, который так называют и сегодня, несмотря на переименование милиционеров в полицейских, отмечают 10 ноября с 1962 года. Дата была выбрана не просто так — именно 10 ноября, буквально через три дня после социалистической революции, в 1917 году было подписано постановление о создании рабочей милиции. Тогда она подчинялась местным советам, позже милиция перешла в структуру НКВД, а после войны стала подразделением Министерства внутренних дел.

Коллектив «Русской Весны» поздравляет всех, кто так или иначе причастен к этому празднику. Мы желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Сегодня мы вспоминаем и всех тех, кто погиб при исполнении служебного долга. 

Мы твёрдо знаем, что полиция — это щит, стоящий между нами и миром грязи и насилия. Каждый день полицейские имеют дело с тем, с чем предпочитают не сталкиваться обычные граждане, а сталкиваясь, брезгливо или опасливо кривятся — с социальным дном, с опасностью.

Мы ценим вашу службу, ваш каждодневный труд. С праздником!

Сегодня хотим процитировать дончанина-военкора Сергея Макаренко, который высказался по поводу праздника:

«Сперва ты говоришь о них пренебрежительно, даже презрительно. Кричишь на митингах, что они „позор России“. Но потом ночью идёшь домой и даже не задумываешься о безопасности, которую сегодня многие воспринимают как данное. В это время они вкалывают, не видя своих семей, чтобы ты мог вот так неторопливо идти по темной улице и слушать музыку в наушниках.

А потом, когда припечет — ребёнок потеряется (упаси Бог) или обидит кто, ты первым делом побежишь к ним. Вот посмотришь. Я отчетливо помню пацанов из „Беркута“, которые возвращались из Киева домой в Донецк, побитые камнями, обстрелянные, опалённые… Думаете, они ушли в отпуск? — Нет! Вкалывать — в оцепление облгосадминистрации, патрулировать улицы и вот это вот все, чем они занимались до того, как уехали на Майдан. И аплодировали им абсолютно искренне, и „молодцы“ кричали тоже. Я хорошо это помню.

Как только они исчезнут с улиц, наступит полный хаос и бежать будет некуда. Спасибо за ваш труд, мужики! С Днем сотрудника органов внутренних дел!»

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Источник: https://rusvesna.su/news/1573369376

Метки: Новости

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13 Комментариев » Оставить комментарий


  • 193 173
    Valeriy Bondarik 10 ноября 2019 в 12:20

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    Примите мои Искренние Поздравление с Вашим Профессиональным
    П Р А З Д Н И К О М – Уважаемые работники Милиции!
    *[Принципиально НЕ признаю ЧУЖОЕ название - "полиция"]
    ““““““““““““““““““““`
    _Здоровья Вам – пусть всё у Вас Будет хорошо!Помогайте людям!
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 10-11-19.

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  • 7891 2728
    nikolay 10 ноября 2019 в 12:59

    За три десятилетия ельцепутинской власти все профессии, связанные с силовыми структурами страны, практически полностью потеряли авторитет в народе. Сегодня защитники закона и законности в стране сами зачастую стали преступниками, которые грабят, убивают, “крышуют” бандитов или сами стали самыми настоящими бандитами в погонах.

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    1
  • 5710 4454
    Айва 10 ноября 2019 в 13:09

    Везде люди. И в полиции тоже. Однажды молодая кампания под окнами не давала нам уснуть. Я психанула и позвонила в милицию с жалобами. Дежурный выслушал меня и сказал только одну фразу: “Но это же наши дети”. Мне стало стыдно за несдержанность. А ребята скоро ушли.

    И на сладкое. Старость – это когда все милиционеры слишком молоденькие. Дожила.

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    1
  • 11594 6467
    Lada 10 ноября 2019 в 13:56

    Верните нам МИЛИЦИЮ,МИЛЫЕ ЛИЦА ,тогда будем поздравлять и праздновать…а пока слишком глубокий след в памяти оставили ПОЛИЦАИ,цепные псы всех преступных режимов…
    Да и сегодняшнее их безобразное поведение,безобразная чёрная форма,чуждая символика- не внушают ни доверия,ни особого уважения…БОГ им судья!

    К тому же:…Правительство РФ не зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц РФ, но зарегистрировано как коммерческая компания в иностранных реестрах – коммерческой компании Dun&Bradsteet (Лондон-сити) с DUNS № 531298725 и в качестве объекта налогоплательщика в министерстве труда США с SIC №9111 !
    Там же зарегистрированы как коммерческие организации – юридические лица Министерства обороны РФ, Центрального банкаРФ, ФСБ РФ, ФССП РФ, МВД РФ, суды РФ…

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    2
    • 369 325
      georgi tarabovLada 10 ноября 2019 в 14:40

      БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ

      УЖОС !
      ЗАТО ХОРОШО ВЫГЛЯДЯТ ПО ТВ-КАНАЛИЗАЦИЯХ С ГАЛСТУЧКАМИ ,КОГДА РУПУРТУЮТ С УМНЫМ ЛИЦАМ О “ПОДВИГАХ” И ” СКАЧКАХ” ТУДЫ-СЮДЫ , ТУПОРЫЛЫЕ ,ЕТО САМОЕ !

      ЦИТАТ ОТ БЛАНКА-ЛЕНИНА : ” ГАСТРЕЛЯТЬ -НЕМЕДЛЕННО ГАСТРЕЛЯТЬ !”

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      1
    • 10685 7905
      SergeevLada 10 ноября 2019 в 15:15

      Откуда такие подробности? И чего это Вам полицейские не угодили?

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      • 11594 6467
        LadaSergeev 10 ноября 2019 в 15:20

        Вот тем и не угодили,что это ПОЛИЦАИ!Стыдно быть полицаем! Разве нет?Милиция защищала наРОД (наш РОД),а полицаи защищают олигархов(оккупантов) от народа…
        А сведения из ЕГРЮЛ…смотрите сами…Просто задайте вопрос: “Где зарегистрировано МВД РФ?”…
        И ещё сайт Марины Мелиховой…

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        • 10685 7905
          SergeevLada 10 ноября 2019 в 15:35

          Тоесть они Вам не угодили названием? А может дело не в названии а в людях что там работают, ведь люди остались практически те же что работали в милиции. Вы своему куратору сообщите что методички несколько устарели и не действуют на большинство людей.

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  • 369 325
    georgi tarabov 10 ноября 2019 в 14:32

    АЛЬОША- РУССКИЙ ГЕРОЙ

    ВОЗХИЩЕНИЕ И ЗАВИСТЬ К ЕТИМ МУЖИКАМ-ДНЕМ И НОЧЬЮ С БАНДИТОВ И НЕАДЕКВАТОВ НА ЩЫКУ- ГОРДОСТЬ России !
    Но если они “ТВЕРДЫЕ КАМНИ” , , ТО НАВЕРНО В ГОС.ДУМЕ ДЕПУТАТЫ -КРЕМНИ СТОЯЛИ “СМИРНО”, КОГДА АМЕРОКОЗЛЫ ПОЯВИЛИСЯ НА БАЛКОНЕ ,С ОДНИМ ИЗКЛЮЧЕНИЕМ- Наташка Поклонская !
    СЛАВА ЖЕНЩИНАМ НА РУСИ !
    А когда вы братцы выгоните ети ожиревшие предатели -рекордеры в ОХ-ОХшфорных махинациях С деньгами ?

    Градивная критика принимается ,да ?

    А то ,плохой пГимер для маленьких “братьев” на пост-советском пространстве!
    Потом нельзя удивлятся ,что из Болгарского правительства те конюнктюрщики в ЕС гласовали “воздержался ” !
    Да они не спрашивали нас-народ ,как голосовать про запрету НАЦИЗМУ И ЕГО СИМВОЛЫ !
    Ведь они, мизерники , тоже хотят ИМЕТЬ БАБЛО в ОХ-ОХШФОРЫ !
    На всякий пожарный ,как говорят на РУСИ !
    ЖЕ !
    Не надо ,милые ,перекладывать с больной головой на здоровой !
    С уважением ко всем здесь на сайте !
    Читаю вас с упоением !
    Мир вам, ,братя !

    РS

    НАРОДНЫЙ СУД для енДжиньора-вор ЧУБАЙС-ЩАЙН из “РОСНАНУ-ПОГОДИ” ЗА ПЛЕВКИ ПО ОТНОШЕНИИ РОССИИ :
    “- Мы убрали все вожаки на РУСИ – и нам уже не страшно !”

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