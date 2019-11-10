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Не факт! Тайна рождения Чингисхана

12:07. 10 ноября 2019 211 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В год свиньи в племени кият-борджигинов произошло великое событие. У их предводителя Есугей-Баатура родился первенец. Ребенок появился на свет, сжимая в руке сгусток крови. Это сочли великим знаком: наследник рода борджигинов завоюет весь мир. Имя завоевателя сегодня известно каждому: Чингисхан. Удивительно, но о человеке, покорившем в свое время полмира, не осталось ни одного археологического свидетельства. Историки и авантюристы пытаются найти могилу Чингисхана уже не одно столетие. Кладоискатели рассчитывают обнаружить в ней несметные сокровища, а ученые – разгадать, наконец, тайну его происхождения. За право считаться родиной Великого Хана с Монголией спорят сразу несколько стран. Программа «Не Факт!» и ее ведущий отправились в Монголию и попытались узнать: правда ли, что Чингисхан родился на территории современной России, действительно ли треть населения Монголии и Центральной Азии – потомки Чингисхана и мог ли создатель Монгольской империи быть китайским шпионом?
Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z4yZ7LoC7Eo

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 21987 19163
    Вячеслав 10 ноября 2019 в 13:07

    Опять эту бодягу начинают гнать… Не было никакого монгольского и, тем более, – татарского нашествия! Романовы, стремясь скрыть свои злодеяния против славян, придумали эту чушь… Была первая гражданская война Ведической Руси с нарождающимся христианством…

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