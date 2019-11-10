Мораль той басни такова: 10 уроков Жана де Лафонтена

Французский баснописец о пороках, разуме и невежестве

Жан де Лафонтен (1621 — 1695) — знаменитый французский писатель и поэт. Он вошел в историю мировой литературы как автор сборника басен, в основу которого легли переложения из Эзопа, Федра, Бабрия, «Панчатантры», «Калилы и Димны». Заимствуя внешнюю фабулу у авторов древности, Лафонтен выработал свой уникальный стиль. Его отличительной особенностью стал своеобразный дидактизм, которому присущи «приземленная» мораль и трезвый взгляд на жизнь. Эта книга оказала огромное влияние на развитие жанра, именно с ее переводов начинали свою карьеру многие баснописцы (в том числе и русский писатель Иван Крылов).

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9400563.html