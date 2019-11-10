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Мораль той басни такова: 10 уроков Жана де Лафонтена

12:15. 10 ноября 2019 163 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Французский баснописец о пороках, разуме и невежестве

Жан де Лафонтен (1621 — 1695) — знаменитый французский писатель и поэт. Он вошел в историю мировой литературы как автор сборника басен, в основу которого легли переложения из Эзопа, Федра, Бабрия, «Панчатантры», «Калилы и Димны». Заимствуя внешнюю фабулу у авторов древности, Лафонтен выработал свой уникальный стиль. Его отличительной особенностью стал своеобразный дидактизм, которому присущи «приземленная» мораль и трезвый взгляд на жизнь. Эта книга оказала огромное влияние на развитие жанра, именно с ее переводов начинали свою карьеру многие баснописцы (в том числе и русский писатель Иван Крылов).


«Карман»

Мы к собственным порокам слепы,
А для грехов чужих имеем рысий взгляд.
Всех на один и тот же лад
Нас мастер вылепил: свои изъяны
Подалее от глаз
Мы прячем, в задние карманы,
Грехи же ближнего мы носим напоказ.

«Учитель и ученик»

Без разума ничто учение одно.

«Совет мышей»

Куда как, право, чудно!
Мы мастера учить других!
А если дело вдруг дойдет до нас самих,
То исполнять нам очень трудно.

«Петух и жемчужное зерно»

Невежи судят точно так:
В чем толку не поймут, то всё у них пустяк.

«Лягушка и крыса»

Таков судьбы закон суровый,
Предупрежденье шлет он нам;
Кто для других сплетает ковы,
В них попадает часто сам!

«Две собаки»

Что плуту одолжил, своим уж не считай
С ним наживешь лишь хлопоты да муку.
Неблагодарному лишь кончик пальца дай
Он заберет себе всю руку.

«Два быка и лягушка»

И предсказание Лягушки было верно:
Укрыться в тростниках сраженный Бык спешил
И ежечасно их давил
Он под копытами по двадцати примерно.
Не так же ли в делах людских
Страдают малые за глупости больших.

«Горшок и котел»

Читатель, басни сей мысль самая простая:
Что равенство в любви и дружбе вещь святая.

«Влюбленный лев»

Любовь, любовь!.. И я скажу в раздумье,
Когда мы страстью возгорим,
Мы говорим:
Прощай, прощай, благоразумье!

«Воренок»

Нередко у людей то ж самое бывает,
Коль мелкий плут
Большому плуту подражает:
Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9400563.html

Метки: Культура, Литература, поэзия, Франция

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