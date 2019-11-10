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Михаил Тимофеевич Калашников: жизнь, судьба, подвиг

20:40. 10 ноября 2019 92 просмотра 6 коммент. Опубликовал:
Источник: vrns.ru @ Александр Вишняков

Весь жизненный путь Михаила Тимофеевича является ярчайшим образцом беззаветного служения своему Отечеству, преданности однажды избранной профессии, честности и чувству долга, перед которыми отступали, казалось, самые непреодолимые препятствия. «Возраст — не повод отлынивать от работы! » — часто говорил Калашников.

Семнадцатый ребёнок в многодетной крестьянской семье, Михаил Калашников с детских лет интересовался техникой, с интересом исследуя устройство и принципы работы разных механизмов. В 18 лет покинул родное село и переехал в Казахстан, где начал работать учётчиком в депо станции Матай Туркестано-Сибирской железной дороги. Осенью 1938 года был призван в Красную Армию в Киевский Особый военный округ, получил специальность механика-водителя танка и служил в 12-й танковой дивизии в г. Стрый (Западная Украина). Где разработал инерционный счётчик выстрелов из танковой пушки, приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в башне танка, счётчик моторесурса танка, который был первым изобретением М. Т. Калашникова, рекомендованным к серийному производству ещё в 1940 г., но организовать его производство не успели по вполне понятным причинам…

Великую Отечественную войну Михаил Калашников начал в августе 1941 года командиром танка в звании старшего сержанта, и в октябре под Брянском был тяжело ранен. В госпитале по-настоящему загорелся идеей создания своего образца автоматического оружия. Начал делать наброски и чертежи, сопоставляя и анализируя собственные впечатления о боях, мнения товарищей по оружию, содержание книг госпитальной библиотеки. Во время восстановления после ранения, Михаил Тимофеевич за три месяца создал опытный образец своей первой модели пистолета-пулемёта.

Михаил Тимофеевич Калашников: жизнь, судьба, подвиг

Старший сержант Калашников в период работы на полигоне НИПСВО. Фото arsenal-info.ru

С 1942 года Калашников работает на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения (НИПСВО) Главного Артиллерийского управления РККА. Здесь в 1944 году он создал опытный образец самозарядного карабина, который, хотя и не пошёл в серию, был прообразом будущего автомата, который стал самой знаменитой разработкой оружейника, а также одним из самых узнаваемых символов технологической надёжности, русской технической мысли.

В 1945 году Михаил Тимофеевич Калашников начал разработку автоматического оружия под промежуточный патрон 7,62×39 образца 1943 года, которое победило в конкурсе 1947 года и было принят на вооружение. В 1948 году по предписанию Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова, Михаил Тимофеевич Калашников был направлен на Ижевский мотозавод для авторского участия в создании технической документации и организации изготовления первой опытной партии своего автомата «АК».

К 20 мая 1949 года задание было выполнено: 1500 автоматов, изготовленных на Мотозаводе, успешно прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение Советской Армии. В том же году создатель автомата был удостоен Сталинской премии I степени и ордена Красной Звезды.

Михаил Тимофеевич Калашников: жизнь, судьба, подвиг

Постановление Совета министров СССР №2611—1033сс о принятии на вооружение автомата Калашникова обр.1 947 г.(АК-47/АК). Копия уникального документа получена журналом «КАЛАШНИКОВ» в Государственном архиве РФ. Фото kalashnikov.ru

С тех пор в мире собрано более 70 млн единиц всех модификаций автомата. Сегодня АК используется силовыми ведомствами более 100 стран и вошел в список выдающихся изобретений XX века, некоторые народы мира называют детей «Калаш» — считается, что это имя даёт своему обладателю силу, стойкость и упорство. Деревянный макет АК порой используется как амулет от злых духов, автомат Калашникова можно увидеть на флагах некоторых государств.

Научная и рабочая карьера Михаила Тимофеевича по-своему уникальна. Учёная степень доктора технических наук была присвоена Калашникову в 1971 году, по совокупности исследовательско-конструкторских работ и изобретений. Михаил Тимофеевич являлся академиком 16 различных российских и зарубежных академий, имея 35 авторских свидетельств на изобретения.

Впрочем, слово «карьера» уместнее было бы заменить на «жизненный путь». Великий оружейник, Герой Российской Федерации, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий, член Союза писателей России, в честь которого отливали колокола и гранили алмазы, которому ставили прижизненные памятники — никогда не был карьеристом и всегда демонстрировал исключительную простоту и скромность, в буквальном смысле жертвуя собой ради Родины.

И не только во время Великой Отечественной. На Ижевском машиностроительном заводе, на базе конструкции АК под личным руководством Калашникова разработаны десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия — сам Калашников из-за частого посещения тира и полигонных стрельб получил нарушение слуха, восстановить который впоследствии так и не удалось в полной мере.

На вопрос: не сожалеет ли он о том, что не нажил особых богатств,  — Калашников отвечал: «Нельзя всё мерить деньгами. Для меня самое дорогое, когда люди говорят: «Ваше оружие спасло мне жизнь! » Зачем мне миллионы? Я и так живу хорошо». Дорогие подарки, такие, как Золотая шпага Боливара от Уго Чавеса, фактически высшая государственная награда Венесуэлы, или антикварная мебель, которую для дачи Калашникова подарили предприниматели, Михаил Тимофеевич отдавал в музей.

Михаил Тимофеевич не раз говорил о том, что если бы не война, то предпочёл бы заниматься конструированием сельскохозяйственной техники. В дачном огороде Калашникова находится одно из любимых детищ оружейника — сад деревьев практически со всей России, одну из яблонь подарил Александр Лукашенко. Как вспоминают друзья Михаила Тимофеевича, без работы в саду он не представлял свою жизнь.

Главной задачей Калашников видел не создание совершенных технологий, а передачу в будущее самой способности их создавать. В последние годы Михаил Тимофеевич очень много размышлял об этом: «90 лет — много это или мало? Трудно сказать. Мне кажется, что прожил я много, а сделал пока что мало. Но у меня есть ещё возможности работать, и я продолжаю трудиться на заводе, заниматься воспитанием молодого поколения». Комментируя открытие в его честь музея в его родной школе, которое состоялось 15 ноября 2013 года, Михаил Тимофеевич сказал: «Уйдет мое поколение, творившее историю великой и неповторимой страны — Советского Союза, — кто станет обучать мудрости молодых, передавать им необходимые знания? Конечно, музеи, а еще правдивые книги. Интернетом, где объективная информация спокойно уживается с банальным враньём, кем-то специально распространяемым, никогда не заменить подлинных документов, личных вещей, подлинных голосов людей в аудио- и видеозаписях». 

Михаил Тимофеевич Калашников: жизнь, судьба, подвиг

Не тот самый кульман со знаменитой фотографии сержанта Калашникова. Но именно за этим инструментом конструктор работал на «Ижмаше». Фото kalashnikov.ru

«Судьба предоставила мне, уроженцу Курьи, роковой шанс — создать надежное и мощное оружие для защиты Отечества. Казалось, что мог путного сделать полуграмотный красноармеец с простреленным плечом и контузией головы?! Но желание помочь своим было столь сильным, ненависть к врагам была столь безграничной, что по каким-то до сих пор мне неведомым духовным лекалам творил я свою конструкцию, пройдя по тернистым путям-дорогам до самого победного конца — создания автомата, которому уже 65 лет нет морального износа, нет достойной замены и в России, и по всему миру». 

Чистосердечный, глубинный и какой-то природный патриотизм Калашникова, боль за Родину не раз и не два рвался наружу в многочисленных интервью: «Неприятно, что мое оружие используется в межнациональных конфликтах. Я его не для этого создавал. Надо защищать рубежи Отечества, а не вести национальные разборки. Тут виноваты политики. Вы думаете, мне было приятно видеть, как из танка — я на фронте таким же командовал! — стреляли по «Белому дому»? Я сам чуть не выстрелил в этот японский телевизор. Я не мог себе представить, что такое может быть. Однако же стреляли… Но я вам скажу: я все-таки верю, что Россия встанет твердо на ноги, займет свое подобающее место». 

Михаил Тимофеевич Калашников: жизнь, судьба, подвиг

Михаил Тимофеевич Калашников/ Фото kalashnikov.ru

Михаил Тимофеевич Калашников стал одним из символов нашей цивилизации в ХХ-м веке и остается им по сей день. Гениальный изобретатель, искренний патриот, глубоко переживающий за судьбу большой Родины и любящий родину малую, чтущий традиционные духовные ценности и заботящийся о будущих поколениях. В апреле 2012 года знаменитый оружейник сделал крупное пожертвование на восстановление православной церкви «Знамение» в селе Курья Алтайского края, где он родился.

Судьба Калашникова — это судьба русского воина и инженера, до последнего дня отстаивавшего наши ценности и идеалы. И память о нем будет жить, пока живы Россия и русский народ.

Михаил Тимофеевич Калашников: жизнь, судьба, подвиг

Ижевск прощается с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Церемония прощания 26 декабря 2013. Фото Александр Вепрёв, wikipedia.org

Источник: https://nstarikov.ru/mihail-timofeevich-kalashnikov-zhizn-sudba-podvig-110162

Метки: чит.клуб

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