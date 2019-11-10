Кто такие русские.
Русский учёный Анатолий Алексеевич Клёсов основатель науки ДНК-генеалогии, доктор химических наук, вице-президент американской фармацевтической компании Galectin Therapeutics разъясняет происхождение русского этноса. Сколько лет живут на Русской равнине люди гаплогруппы R1A, являются ли нам родственниками прибалтийские народы, как и когда происходили миграции из Сибири на Запад и с Юга на Кавказ, какие гаплогруппы характерны для русских, есть ли у русских монгольские или татарские метки? Кто такие этнические русские?
Источник: https://youtu.be/CslWfmmXAHs
Русские – это Пушкин африканских кровей араб.
Тов. прапорщик, следите за своим дроидом, ибо эта электронная скотина вам постоянно подменяет буквы. Пушкин не араб а арап.
Извиняюсь, естественно. Арап то негр, его няня воспитывала и на его сказках мы воспитаны. А арабы нефть продают и вкладывают в инфраструктуру и благополучие своих граждан.
Арап Высочайшего двора — должность при дворе российского императора
Пушкин был на другой должности
Пушкин создал современный русский язык. Мы разговариваем на языке Пушкина.
А вот утверждение, что мы разговариваем на языке Пушкина является ложью. Сейчас мы разговариваем на языке Луначарского-Бланка.
Ты можешь лаять и что?
Вы разговариваете на Бланке а другие по Пушкину.
Это ты, гoвнo, здесь гавкаешь. Вылезло из пapaши гoвнo и стало здесь блевотиной кидаться. Если ты сохнешь по нигеру, значит ты и есть самый настоящий нигер, причем нигер из выгребной ямы, сгинь фекаль вонючая назад в свою парашу.
Согласен.
Он создал современный ЛИТЕРАТУРНЫЙ язык.
Письменный русский.
А устно на таком говорили и ДО Пушкина но принято писать было на французком или латыни или церковно-славянском.
А Пушкин создал ГОСУДАРСТВЕННЫЙ язык Империи которая ДО этого такого не имела.
До Пушкина говорили на украинском.
Как своевременно Вы это напомнили. Перволюди под деревом из библии – чисто на украинском, да. Вот только змей с дерева на каком – не совсем ясно. Хотя, можно предположить.)
В Раю чисто на еврейском разговаривали.
Чем докажете ? У Вас есть оригинальная фонетическая и лингвистическая запись с носителя ? С какого? Продемонстрируете ?
Библия чем не доказательство? Оригинал был на еврейском языке.
Ты то куда лезешь…
Хочешь поговорить?
Как далеки Вы от современной цивилизации . Магнитофон от стопки бумаги отличить не можете . Даже вопроса не поняли. Жесть!
Вся эта история с Раем на оригинале еврейская, можете послушать аудиокнигу, если не верите.