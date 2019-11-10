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Кто такие русские.

18:57. 10 ноября 2019 229 просмотров 18 коммент. Опубликовал:

Русский учёный Анатолий Алексеевич Клёсов основатель науки ДНК-генеалогии, доктор химических наук, вице-президент американской фармацевтической компании Galectin Therapeutics разъясняет происхождение русского этноса. Сколько лет живут на Русской равнине люди гаплогруппы R1A, являются ли нам родственниками прибалтийские народы, как и когда происходили миграции из Сибири на Запад и с Юга на Кавказ, какие гаплогруппы характерны для русских, есть ли у русских монгольские или татарские метки? Кто такие этнические русские?

Источник: https://youtu.be/CslWfmmXAHs

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