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Китайцы оценили способность НАТО захватить Калининград

08:06. 10 ноября 2019 232 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Китайские СМИ высказали свое мнение о том, чем для НАТО обернется решение захватить Калининград в случае военного конфликта с Россией в Прибалтике.

Портал Eastday.com считает, что НАТО потребуется около двух суток, чтобы захватить Калининградскую область. Однако Россия, по мнению автора материала, ответит на такой шаг и в течение пяти суток нанесет удар по пяти-восьми столицам государств Европы.

Это автоматически переведет конфликт с регионального уровня до глобального, передает РИА «Новости».

Напомним,  старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области.

Хукер предположил, что НАТО для захвата российского региона потребуется две недели, передает RT.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал этот сценарий «американской глупостью».

Источник: http://voicesevas.ru/news/48235-kitaycy-ocenili-sposobnost-nato-zahvatit-kaliningrad.html

Метки: Новости

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