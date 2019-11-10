Итоги первого Собора Руси. Сурияръ. Часть 2

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Комментарии под роликом были отключены после начавшихся разбирательств между участниками чата.



С 25 по 27 сентября 2019 года в Подмосковье, на «Яр горе» прошёл первый Собор Руси организованный по инициативе Сурияра и соратников.



Автор-сказитель – Сурияръ

Часть 1 – https://youtu.be/q1Wn3lvHP54



О том, как происходил собор, а также об основных проблемах взаимодействия людей и способах их устранения и пойдёт речь в нашем эфире.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IkZPkCUSAJ8