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Итоги первого Собора Руси. Сурияръ. Часть 1

22:13. 10 ноября 2019 86 просмотров Один комментарий Опубликовал:

!!!Внимание!!!
Народное Славянское радио не занимает чью-то строну.
Комментарии под роликом были отключены после начавшихся разбирательств между участниками чата.

С 25 по 27 сентября 2019 года в Подмосковье, на «Яр горе» прошёл первый Собор Руси организованный по инициативе Сурияра и соратников.

Автор-сказитель – Сурияръ
Часть 2 – https://youtu.be/IkZPkCUSAJ8

О том, как происходил собор, а также об основных проблемах взаимодействия людей и способах их устранения и пойдёт речь в нашем эфире.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q1Wn3lvHP54

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 193 173
    Valeriy Bondarik 10 ноября 2019 в 23:07

    …З д р а в и я Вам…

    [i - ПСИхологического]
    “““““““““““`
    Господа,товарищи и…ПРОЧИЕ – идеологичесо-РЕЛИГИОЗНЫЕ “рабочие”…Итак:
    ““““““““““““““
    1.Так представляется…что именно РЕЛИГИЯ,с поРАБощающим КРЕСТОМ,
    СТОИТ “неВИДИМ`ОЙ” тенью…за ЭТИМ,т.н.”соборным-сборищем”…
    поРАБощающее влияние РЕЛИГИИ(креста)- стало УМЕНЬШАТЬСЯ не спроста…
    Люди Стали Осознавать ВРЕД религии(и её КРЕСТА),а раз ТАК,то…
    в виде Т.Н.”собора” – Ментального ВЛИЯНИЯ=ВНУШЕНИЯ тех-же РЕЛИГИОЗНЫХ
    доктрин(поРАБощающих)- Решили ПРОДОЛЖИТЬ поРАбощение – Руси и Её ОБЩИН…

    2.поСМОТРИТЕ – ЧТО “впаривают”(ВНУШАЮТ…):вместо КРОВАВОГО КРЕСТА,
    Преподносится…КРАСНЫЙ-”петух”…ВМЕСТО(на-ТОЖЕ-место)к р е с т а…
    И слово-БЛУДИЕМ – народ УЖЕ МИРНО…поРАБощается,а ведь ЗА изображением
    КРАСНОГО-”петуха” – тень КРОВАВОГО КРЕСТА – опять СКРЫВА(ют)ЕТСЯ…

    3.И про КРОВАВОГО володю – Т.Н.”красное-солнышко”(КРОВАВЫЙ ПАЛАЧ славян),
    ох НЕ зря “оговорилися”…а ведь ПОСРЕДСТВОМ ТОГДАшнего,Т.Н.”крещения”,
    МИЛЛИОНЫ славян,ТОГО времени – КРЕСТОМ=володей(ГАДОМ)- УНИЧТОЖАЛИСЯ!
    * Кровавой,ФАШИСТСКОЙ идеологией=ВЕРАЮ,тогда – людей УБИВАЛИ и…эТУ
    вакханалию(веры-КРОВАВОЙ)- Умышленно РАСПРОСТРАНЯЛИ!То УНИЧТОЖЕНИЕ Славян -
    ХРИСТИАНСТВОМ(КРОВАВЫМ-ФАШИСТОМ того времени)назвали…
    * а НЫНЕ…Полит-КУРАТОРЫ и РЕЛИГИОЗНЫЕ “паХАНЫ”,Упадок ВЕРЫ в…
    НЕ существующего “бога” ОСОЗНАЛИ и…СПАСАТЬ – СВОЮ религию -
    КРОВАВОЕ христианство – ЧЕМ начали? а ТЕМ,что…ЛЖЕ-словами,типа Т.Н.”собор”-
    оБОЛВАНивать и…”ОКОРМЛЯТЬ” ОПЯТЬ,по-Иному(но суть ТАЖА)начали…

    4.В одежды общиннОЙ-добродетели – РЕЛИГИОЗНИКИ НАЧАЛи рядится НЕ спроста…
    Люди СТАЛИ понимать – КАРАТЕЛЬНУЮ роль – КРОВАВОГО, ПАРАЗИТА КРЕСТА…
    * всё ТРУДНЕЕ становится оБОЛВАНивать ЛЖИВАЮ вераю,а раз ТАК,то…
    НОВЫЙ “ХОМУТ” на сознания – ПРИДУМАЛ – РЕЛИГИОЗНЫЙ “@@ДАК”…(РЕЛИГИЯ)

    5.Россию РАЗРУШАЕТ=поРАБощает И…”УТИЛИЗИРУЕТ” – ВОР!
    ВОР = В,ласть;О,лигархат и Р,елигия = “В-О-Р”!
    * и Вы,господа “СОБОРники”…всё “ЭТО” Видите и Понимаете!
    Однако,по ЦУ(ЧЬ`ИХ…)- “новое” людям ВНУШАЕТЕ-ЗОМБИруете…
    * ВМЕСТО “хомута” РЕЛИГИОЗНОГО…Идеи(ТЕЖЕ)”собора” ВНУШАЕТЕ…
    [однаkо-же - РОЛЬ ТУЖЕ - поРАБощение-ПОДЧИНЕНИЕ масс - Выполняете]
    …КОМУ вы СЛУЖИТЕ…раз Осознав,КТО ВРАГи Руси – Меры НЕ принимаете…
    ““““““““““`
    —>Уважаемые,если что-то “вдруг” не так…то,Пожалуйста -
    Аргументируйте “свои” доводы-взгляды…Все прочесть будут Рады…
    Но только НЕ спешите “вешать” обвинений ярлыки…на-Иные-сюртуки…
    “““““““““““““““““““““““`
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 10-11-19.

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