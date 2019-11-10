Итоги первого Собора Руси. Сурияръ. Часть 1
!!!Внимание!!!
Народное Славянское радио не занимает чью-то строну.
Комментарии под роликом были отключены после начавшихся разбирательств между участниками чата.
С 25 по 27 сентября 2019 года в Подмосковье, на «Яр горе» прошёл первый Собор Руси организованный по инициативе Сурияра и соратников.
Автор-сказитель – Сурияръ
Часть 2 – https://youtu.be/IkZPkCUSAJ8
О том, как происходил собор, а также об основных проблемах взаимодействия людей и способах их устранения и пойдёт речь в нашем эфире.
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…З д р а в и я Вам…
[i - ПСИхологического]
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Господа,товарищи и…ПРОЧИЕ – идеологичесо-РЕЛИГИОЗНЫЕ “рабочие”…Итак:
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1.Так представляется…что именно РЕЛИГИЯ,с поРАБощающим КРЕСТОМ,
СТОИТ “неВИДИМ`ОЙ” тенью…за ЭТИМ,т.н.”соборным-сборищем”…
поРАБощающее влияние РЕЛИГИИ(креста)- стало УМЕНЬШАТЬСЯ не спроста…
Люди Стали Осознавать ВРЕД религии(и её КРЕСТА),а раз ТАК,то…
в виде Т.Н.”собора” – Ментального ВЛИЯНИЯ=ВНУШЕНИЯ тех-же РЕЛИГИОЗНЫХ
доктрин(поРАБощающих)- Решили ПРОДОЛЖИТЬ поРАбощение – Руси и Её ОБЩИН…
2.поСМОТРИТЕ – ЧТО “впаривают”(ВНУШАЮТ…):вместо КРОВАВОГО КРЕСТА,
Преподносится…КРАСНЫЙ-”петух”…ВМЕСТО(на-ТОЖЕ-место)к р е с т а…
И слово-БЛУДИЕМ – народ УЖЕ МИРНО…поРАБощается,а ведь ЗА изображением
КРАСНОГО-”петуха” – тень КРОВАВОГО КРЕСТА – опять СКРЫВА(ют)ЕТСЯ…
3.И про КРОВАВОГО володю – Т.Н.”красное-солнышко”(КРОВАВЫЙ ПАЛАЧ славян),
ох НЕ зря “оговорилися”…а ведь ПОСРЕДСТВОМ ТОГДАшнего,Т.Н.”крещения”,
МИЛЛИОНЫ славян,ТОГО времени – КРЕСТОМ=володей(ГАДОМ)- УНИЧТОЖАЛИСЯ!
* Кровавой,ФАШИСТСКОЙ идеологией=ВЕРАЮ,тогда – людей УБИВАЛИ и…эТУ
вакханалию(веры-КРОВАВОЙ)- Умышленно РАСПРОСТРАНЯЛИ!То УНИЧТОЖЕНИЕ Славян -
ХРИСТИАНСТВОМ(КРОВАВЫМ-ФАШИСТОМ того времени)назвали…
* а НЫНЕ…Полит-КУРАТОРЫ и РЕЛИГИОЗНЫЕ “паХАНЫ”,Упадок ВЕРЫ в…
НЕ существующего “бога” ОСОЗНАЛИ и…СПАСАТЬ – СВОЮ религию -
КРОВАВОЕ христианство – ЧЕМ начали? а ТЕМ,что…ЛЖЕ-словами,типа Т.Н.”собор”-
оБОЛВАНивать и…”ОКОРМЛЯТЬ” ОПЯТЬ,по-Иному(но суть ТАЖА)начали…
4.В одежды общиннОЙ-добродетели – РЕЛИГИОЗНИКИ НАЧАЛи рядится НЕ спроста…
Люди СТАЛИ понимать – КАРАТЕЛЬНУЮ роль – КРОВАВОГО, ПАРАЗИТА КРЕСТА…
* всё ТРУДНЕЕ становится оБОЛВАНивать ЛЖИВАЮ вераю,а раз ТАК,то…
НОВЫЙ “ХОМУТ” на сознания – ПРИДУМАЛ – РЕЛИГИОЗНЫЙ “@@ДАК”…(РЕЛИГИЯ)
5.Россию РАЗРУШАЕТ=поРАБощает И…”УТИЛИЗИРУЕТ” – ВОР!
ВОР = В,ласть;О,лигархат и Р,елигия = “В-О-Р”!
* и Вы,господа “СОБОРники”…всё “ЭТО” Видите и Понимаете!
Однако,по ЦУ(ЧЬ`ИХ…)- “новое” людям ВНУШАЕТЕ-ЗОМБИруете…
* ВМЕСТО “хомута” РЕЛИГИОЗНОГО…Идеи(ТЕЖЕ)”собора” ВНУШАЕТЕ…
[однаkо-же - РОЛЬ ТУЖЕ - поРАБощение-ПОДЧИНЕНИЕ масс - Выполняете]
…КОМУ вы СЛУЖИТЕ…раз Осознав,КТО ВРАГи Руси – Меры НЕ принимаете…
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—>Уважаемые,если что-то “вдруг” не так…то,Пожалуйста -
Аргументируйте “свои” доводы-взгляды…Все прочесть будут Рады…
Но только НЕ спешите “вешать” обвинений ярлыки…на-Иные-сюртуки…
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 10-11-19.