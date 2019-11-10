До чужого добра жадные: в Вильнюсе мечтают об аннексии Калининграда

Однако если углубиться в исторические источники, то оказывается, что упомянутые пятьдесят лет — не более чем фантазия Кащюнаса и его последователей. Цифру эту они, судя по всему, просто взяли с потолка. Поскольку в 5-м параграфе «Протокола Берлинской конференции трех великих держав от 1 августа 1945 года» однозначно указывается, что «президент США и премьер-министр Великобритании заявили, что они поддержат это предложение (о передаче Советскому Союзу Кенигсберга и прилегающего к нему района. — «Известия») на конференции при предстоящем мирном урегулировании». Но последующая мирная конференция так и не состоялась — мероприятие в Потсдаме стало для лидеров «большой тройки» последним, а затем началась холодная война. Но в 1990 году ФРГ после объединения с ГДР подписала с Советским Союзом «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии». Там, среди прочего, указывается: «Объединенная Германия не имеет никаких территориальных претензий к другим государствам и не будет выдвигать таких претензий и в будущем».

«Как вернуть Калининград в Европу»?

Построенная на откровенных передергиваниях «теория» Кащюнаса завоевывает в Литве всё большую популярность. Так, в январе 2017 года депутат сейма Линас Бальсис (бывший пресс-секретарь президента Дали Грибаускайте) предложил провокационный вопрос: «Как возвратить в стабильную Европу нестабильный и милитаризированный Калининград и Калининградскую область? » Бальсис высказал мнение, что этим должна заняться или Литва, или руководство Евросоюза, или Литовская Республика и ЕС совместно. В связи с этим калининградский политолог Александр Носович отметил: «Заявления, подобные тому, что сделал депутат Бальсис, не единичный случай. Призывы к пересмотру послевоенных границ в Европе и изъятию у России Калининграда в Вильнюсе раздаются периодически. Литовские политики и приближенные к власти эксперты провоцируют новую большую войну в Европе, пытаясь привлечь к себе внимание Брюсселя, Берлина и Вашингтона громкими инициативами отнять у России Калининград и «вернуть» его то Германии, то Литве, то более абстрактно Европе».

Но есть и один забавный нюанс. «Разумеется, поднимая вопрос о Калининграде/ Кенигсберге, литовские политики обходят гробовым молчанием вопрос о Клайпеде/Мемеле — словно одно с другим никак не связано. Хотя Мемель передавался Советскому Союзу (а Советским Союзом — Литовской ССР) тем же постановлением Потсдамской конференции, что и Кенигсберг. Если мы возвращаем Калининграду название Кенигсберг, отторгаем его от России и передаем Германии, то мы автоматически возвращаем Клайпеде название Мемель, отторгаем её от Литовской Республики и передаем всё той же Германии», — пишет Александр Носович. Действительно, о щекотливом вопросе исторической принадлежности крупнейшего порта Литвы в Вильнюсе предпочитают не вспоминать.

Публицист Михаил Кришталь также напоминает, что некогда Литва получила в подарок от Советского Союза большие территории. «В 1939 году литовцы получили Виленский край, в 1940 году — территории Белоруссии, в 1945 году — Мемельский край. Всё это были односторонние подарки Литве, но подарки не такие простые.Достаточно вспомнить договор 1939 года, предоставивший Литве Виленский край. Договор был сложным: передача Литве территорий осуществлялась вместе с подписанием договора о дружбе и сотрудничестве с Советским Союзом. С тех пор прошло много лет, но об этом можно и, наверное, нужно напомнить Вильнюсу. Но Россия молчит», — отмечает Кришталь.

Заявления Бальсиса о Калининграде не остались незамеченными в России, и пресс-секретарю министра иностранных дел Литвы Расе Якилайтене пришлось разъяснить, что у Вильнюса нет притязаний на Калининградскую область. Но это оказалось в значительной степени лукавством. Уже в апреле 2017-го европарламентарий от Литвы Антанас Гуога выступил с утверждением, что чем ближе, дескать, то или иное государство ЕС к России, тем большей опасности оно подвергается. Этот политик, включенный Россией, как и Бальсис, в список персон нон грата, заявил: «С тем же успехом, что и о Крыме, мы могли бы дискутировать о Калининграде, который никогда не принадлежал России. Балтийцы должны делать всё возможное, чтобы защитить себя, тогда и наши партнеры нам помогут защитить себя собственными силами». Какими же способами Литва старается себя «защитить»?

В мае 2018 года в эфире телеканала «Вести-Калининград» показали сюжет под названием «Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул в Калининградской области». В нем рассказывалось о том, как временно исполняющий обязанности консула Литвы в городе Советске Бронюс Макаускас был пойман сотрудниками ДПС пьяным за рулем. Впрочем, это оказалось самым меньшим из его прегрешений. На пассажирском сиденье в машине Макаускаса находилась руководитель музея истории Советска Анжелика Шпилева. «Почему консул возит её с собой, непонятно. Но многие выставки в этом музее литовское консульство спонсирует. Не так давно жителей Советска поразили фотографии до- и послевоенной истории города. Советских военных представили как бездушных завоевателей. Владимир Проскурин, председатель совета ветеранов Славского городского округа, сказал: «Я, посмотрев на это, в шоке! Это наследие геббельсовской пропаганды — принижение роли советской армии, вообще её выставление в роли оккупантов», — рассказывала автор сюжета Евгения Чирочкина.

По её словам, в музее Советска Бронюс Макаускас чувствовал себя как дома — при поддержке литовского дипведомства там проводились весьма странные для российского госучреждения мероприятия. Характерно, что на организованных Макаускасом мероприятиях использовалась «альтернативная» топонимика — Калининград на них назывался Караляучюсом. Выходки Макаускаса терпели долго, но пьяное вождение стало последней каплей. МИД России отправил Литве ноту с требованием заменить консула в Советске. На родине Макаускаса, разумеется, объявили жертвой «пропагандистской провокации».

Пропаганда для «Хубертасов»

Стоит отметить, что в Калининградской области проживают 9769 этнических литовцев. Среди них, как выяснилось, распространяются газеты Voruta (город, который, по мнению литовских историков, был столицей Великого княжества Литовского) и Donelaičio žemė («Земля Донелайтиса») — в честь литовского поэта Кристионаса Донелайтиса XVIII века, жившего в Восточной Пруссии. В Роскомнадзоре утверждают, что разрешение на распространение этих литовских СМИ ведомством не выдавалось; тем не менее они легкодоступны. Этот факт вызвал в области тревогу, ведь авторы публикаций в Voruta и Donelaičio žemė именуют регион «Малой Литвой», а город — «Караляучюсом». Было высказано предположение, что эти и подобные издания доставляются в область работниками дипломатических миссий Литвы. Их багаж не досматривается, так что прихватить с собой тысячу-другую экземпляров нетрудно.

Стоит отметить, что с июля Россия начала эксперимент по привлечению в регион иностранных туристов — гражданам 53 государств теперь можно посещать Калининградскую область по бесплатной электронной визе. По итогам первых двух месяцев после введения бесплатных виз для посещения области рекордсменом по числу туристов стала именно Литва. И тогда литовская пресса начала кампанию дискредитации российской инициативы — Калининградскую область стали рисовать средоточием грязи, дикости и отсталости. Например, самый крупный литовский новостной портал Delfi опубликовал материал «Гражданин Литвы после посещения Калининграда: Больше никогда туда не поеду».

Некий житель Вильнюса Хубертас рассказывает, как ездил в российский регион, который описывается в самых черных красках. Хубертас уверяет, что столкнулся с низкокачественным сервисом, как при прохождении границы, так и в ночевках в калининградских гостиницах, созерцал в российском городе алкоголиков, пьющих прямо на улице, и вообще поражался тому, как плохо и безвкусно одеваются местные жители. По его словам, в Калининграде вообще нет торговых центров, за исключением лишь одного-единственного магазина. Литовского анонима уличили во лжи жители самого Калининграда — да и любой, хоть единожды побывавший в столице региона усомнился бы в правдивости Хубертаса. С сайта Delfi статья впоследствии была удалена.