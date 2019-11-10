Будущее, которого не ждали. Место РФ в дивном новом мире. Михаил Делягин

Доктор исторических наук Михаил Делягин о том, как меняется современный мир. Почему экономический кризис затронет всю планету.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iezkbYR4bDU