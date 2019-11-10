Будущее, которого не ждали. Место РФ в дивном новом мире. Михаил Делягин
Доктор исторических наук Михаил Делягин о том, как меняется современный мир. Почему экономический кризис затронет всю планету.
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги М. Г. Делягина без торговой наценки http://bit.ly/2FEN13Z
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Краудфандинговая площадка День https://tv-den.ru/
#ДеньТВ #Делягин #экономика #рубль #мировойэкономическийкризис #глобализация #будущее #информатизация #образование #рабочиеместа #книги