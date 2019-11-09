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«В моей жизни ничего омерзительнее не случалось»: Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами (ВИДЕО)

00:00. 9 ноября 2019 107 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
«В моей жизни ничего омерзительнее не случалось»: Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами (ВИДЕО) | Русская весна

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.

Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube. 

Он отметил, что вся жизнь в СССР была построена на лжи, и это понимали все, кроме «нескольких тысяч идиотов». Также экс-министр финансов выразил мнение, что советские граждане были лентяями.

«Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила», — описал он отношение советских людей к труду.

По мнению Чубайса, все началось с крестьянства.

«Знаю там, в Ленинграде, в автобусе два парня: „Как дела?” — „Да ничего, работаю, 140 рублей получаю”. — „Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо”. Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот», — рассуждает Чубайс. 

Он подчеркнул, что винит в сложившейся ситуации руководство СССР.

«В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось», — заявил глава «Роснано».

Фильм Алексея Пивоварова «Гибель империи» вышел 7 ноября, когда в СССР ежегодно отмечался День октябрьской революции.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1573246810

Метки: Новости

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