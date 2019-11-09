Страшный позор: лишь две страны в ООН выступили против резолюции России по борьбе с нацизмом (ФОТО)

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам большинством голосов принял проект российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Благодаря этой инициативе у радикальных группировок могут возникнуть большие проблемы.

Поддержали идею российских дипломатов представители 121 страны. Как и предполагалось, только две страны проголосовали против — Соединенные Штаты и Украина. Еще 55 стран воздержались от голосования.

Полное название принятого документа — «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Согласно документу, государствам рекомендуется принять соответствующие меры в сфере образования и в законодательной части. Настоятельно требуется предотвратить пересмотр истории Великой Отечественной войны и не поддерживать военные преступления и бесчеловечность радикальных формирований.

Важно отметить, что одна из делегаций высказала мнение, что ни в коем случае нельзя осуждать сотрудничество с нацистами. Как позднее заявил директор департамента Министерства иностранных дел России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, «нетрудно догадаться», кто это был.

Учитывая то, что украинский неонацистский батальон «Азов» и подобные бандформирования пропагандируют агрессивные взгляды, настраивают людей к противостояниям, учат детей убивать, перековеркивают историю и многое другое, у группировки могут появиться большие проблемы.

Получается, что Россия в борьбе с неонацистами одержала, пусть не окончательную, но промежуточную победу. Радикальным настроениям должен быть положен конец.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»