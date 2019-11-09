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США могут выйти из Договора по открытому небу. В чем главная опасность?

15:29. 9 ноября 2019 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ВИПЕРСОН

Москва ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявили в МИД РФ. Позицию Вашингтона в этом вопросе оценил в эфире радио Sputnik политик Николай Стариков.

Россия ответит США, если Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из соглашения.

Любые решения США по выходу из договоренностей наносят удар по международной безопасности, отметил Ермаков. Впрочем, по его словам, планы выхода Вашингтона из Договора по открытому небу не стали для Москвы «большим сюпризом». Отвечая на вопрос, будет ли Россия предпринимать какие-то ответные шаги в случае выхода США из соглашения, Ермаков сказал: «Естественно. У нас все готово. Узнаете».

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков полагает, что выход США из соглашения вполне возможен.

«Я думаю, что вероятность выхода США из договора велика, потому что до сих пор они последовательно выходили из всех договоров. Соответственно, очень мало оснований думать, что именно этот документ будет признан в Вашингтоне настолько ценным, что они изменят свою политику. Я думаю, что главная проблема того, что делает Вашингтон, заключается в том, что, выйдя из этого договора, США сохранят возможность мониторинга территории России через своих союзников, которые останутся в этом договоре, а мы лишимся возможности мониторить территорию США. Это повысит градус недоверия, так как возможности взаимного контроля будут сильно ослаблены в пользу Вашингтона», ‒ сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не было. При этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Источник: https://nstarikov.ru/ssha-mogut-vyjti-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu-v-chem-glavnaja-opasnost-110126

Метки: чит.клуб

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