Рождение Чѣловека. Елена Ромская, Виктор Луговой, Олег Даргор, Дмитрий Жуков

Программа”Зеркало”.



Елена Ромская, Виктор Луговой, Олег Даргор и Дмитрий Жуков



Если ваша философия Жизни есть стремление к познанию самого себя, смысла вещей и явлений, стремление к целостности и раскрытию Любви в себе, к освобождению от предрассудков и свободному полету, если вы готовы к революции своего сознания, приглашаем вас к познавательной беседе о Чѣловеке. В чем же его секрет, так ли он однороден и понятен, как мы видим. Как создавались и развивались тела Чѣловека, что смертно, что безсмертно, сколько Душ у Чѣловека и каково предназначение Духа, в чем феномен индивидуального рождения и другие вопросы мы рассмотрим в диалогах со сказителями.



Адрес почты Программы “Зеркало” zerkalo-HCP@mail.ru С радостью ответим на ваши вопросы, до встречи в эфире!



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #ромская #луговой #даргор #философия #любовь #себе #человек #душа #дух #рождение #после #мистика #эзотерика #сущность #жизнь #культура #влияние #елена #виктор #олег #дмитрий #жуков #смерти #веды #межличностные #отношения



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЕленаРомская #ВикторЛуговой #ОлегДаргор #ДмитрийЖуков #Философия #ЛюбовьКСебе #Человек #Душа #Дух #РождениеЧеловека #ДушаЧеловека #ДушаЧеловекаПослеСмерти #Мистика #Эзотерика #Сущность #Веды #ЖизньПослеСмерти #МежличностныеОтношения #Культура #Влияние

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bP5uyIKTzmU