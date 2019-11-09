Путин, Медведев, Дума – перенимайте опыт Китая: как надо заботиться о нравственном здоровье детей

Очередной пример нормальной молодежной политики продемонстрировали наши восточные соседи . Смена элиты здоровой и адекватной молодежью становится приоритетом госполитики Китая, где за пару месяцев запретили в интернете порно и пошлятину, пропаганду роскоши, коррумпированного образа жизни и поклонения золоту, а теперь и ограничили онлайн-игры. Китай продолжает извлекать уроки из протестов в Гонконге. После того, как школьники из богатых семей принялись там все крушить, взрослые дяди из Пекина поняли, что у них все-таки что-то не то с молодежью и построить свое «светлое будущее» только на тотальном контроле не выйдет. А значит, нужно растить здоровое, а главное — нормальное поколение, которое будет сначала думать, а потом делать. Еще в сентябре там начали с контроля контента интернет-ресурсов, а ныне дошли и до «игрушек», в которых школьники зависают днями и ночами — что здесь, что там. В итоге власти Китая запретили детям играть в онлайн-игры с 22:00 до 08:00. Днем и вечером им разрешено делать это ограниченное время: полтора часа в будние и максимум три часа в выходные. Для отслеживания активности на игровых платформах будут установлены специальные идентификаторы.



Об этих мерах сообщило главное государственное управление по делам печати и издательства КНР. Предполагается, что новые правила помогут создать «чистое интернет-пространство», а также «защитить психическое и физическое здоровье школьников».



Самое главное там — это корректировка типа, тематики, содержания и игрового процесса, для которого выработаны строгие нормы в соответствии правила по управлению интернетом и СМИ.



Если они не будут соответствовать требованиям для несовершеннолетних, то доступ к платформе будет закрыт сразу после попытки регистрации.



Напомним, ранее в Китае были внедрены правила по управлению интернетом и СМИ, где вплоть до уголовной ответственности запрещалось не то что распространенять в сети плохую информацию, содержащую распространение непристойности, порнографии, азартных игр, насилия, убийства, террора или подстрекательства к преступлению, а даже публиковать сплетни о звездах, использовать вульгарный язык, демонстрировать вульгарное поведение, пропагандировать поклонение золоту, роскоши и коррумпированному образу жизни, а также искажение истории, изуродование, осквернение и отрицание погибших героев народа, их подвига.



Теперь эти же правила коснутся и игрушек.



Кроме того китайские власти решили бороться и с тратами в играх, которые там принимают вид болезни, и ограничили всех геймеров 8-16 лет в донатах (покупках в игре).



Игровые счета можно будет пополнить не более чем на 200 юаней в месяц (примерно 1800 рублей). Более взрослые любители RPG и Action (16-18 лет) за тот же период смогут донатить лишь 400 юаней (около 3600 рублей), причем не более 100 юаней за раз. А чтобы школьники не представлялись папами и мамами, онлайн-платформы обяжут требовать при регистрации учетных записей реальные имена пользователей.



Человек обязан будет указать номер мобильного телефона, а также некоторую информацию для идентификации. Сейчас многие дети используют при регистрации номера телефонов родителей, что затрудняет отслеживание их онлайн-активности.



Местные поборники свободы и интернет-компании уже подняли вой, но эксперты предполагают, что игровая индустрия Китая, хотя и столкнется с определенными убытками, никуда не денется — не выполнить распоряжение правительства они не имеют права. В случае нарушений им дадут срок на исправление, в противном случае — отзовут лицензию.



Что же касается России, то, когда в мире уже происходит понимание важности сохранения психического здоровья детей и воспитания нормального будущего поколения, наши чиновники живут понятиями 10-летней давности с модой на «киберспорт» и важность принесения прибыли выпускающим игрушки корпорациям.



«Общественной палатой Российской по инициативе Комиссии Общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни совместно с Федерацией компьютерного спорта России проведен круглый стол на тему: "Шутеры и файтинги: являются ли action-игры дисциплинами «будущего» в компьютерном спорте"», — сообщалось в письме-рекомендации Общественной палаты от еще 27 ноября 2017 года.



Лоббисты предлагают рассматривать «стрелялки» и «драки» как элемент «здорового образа жизни». Особенно актуальным этот вопрос становится после каждой очередной трагедии, когда переигравший подросток идет убивать своих сверстников.



Сопоставить эти вещи для российского чиновника слишком сложно — проще и понятнее металлоискатель на вход в школу заказать (получив откат от поставщика, естественно) и родителей не пускать, а про какую-то нравственность после вчерашнего шедевра «говногения» в театре на Малой Бронной со «сношением родной земли» и поеданием фекалий говорить несерьезно.

Руслан Ляпин,



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