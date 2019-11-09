Открытым текстом 08.11.2019

На этой неделе кто только не каламбурил со словом “развод”. В жаргонном смысле. Вместо обещанного Киевом отхода войск от линии соприкосновения — опять аферистический спектакль. То, что уголовники разводом и называют. В роли лохов не только европейские лидеры, ждущие обещанного Зе исполнения минских соглашений. А и вся Украина! Где потихоньку готовится замена Зеленскому. Следите за руками!

На четвёртое ноября был согласован развод у села Петровское вооружённых группировок, подконтрольных Киеву, и ополченцев Донецкой народной республики. В полдень ополченцы подали белой ракетой условленный сигнал о готовности отойти с линии фронта. Ответного сигнала не последовало.

В Киеве заявили, что ещё не прошло семь дней от последнего выстрела в районе. Открытым текстом объясняю: это телега впереди лошади — для того и разводят войска, чтобы исключить возможность выстрела. Но страшнее другое.

Последний при Януковиче министр юстиции Елена Леонидовна Лукаш утверждает, что противники президента сделали хороший политический ход, назвав выполнение международных обязательств Киева об отводе войск в Донбассе капитуляцией и учиняя по этому поводу акции протеста. “Раскачивают не потому что разведение войск, а потому что нужно свергнуть Зеленского. А повод такой удобный — капитуляция”.

Лукаш открытым текстом напомнила: министр внутренних дел Украины Арсен Борисович Аваков ничем не обязан Зеленскому. Значит, ведёт собственную игру. Авакову напрямую подчинены группировки майданных боевиков и прочих погромщиков: он ещё в 2014 году объединил их с внутренними войсками в национальную гвардию. Аваков, как и Зеленский, коммерчески связан с главным рейдером всея Украины Игорем Валерьевичем Коломойским — значит, Коломойскому легко выбирать между ними.

Под шумок стрельбы по Донбассу легче пробить через Верховный совет Украины, где большинство у партии Зеленского, законы, позволяющие дограбить всё, что у республики осталось — например, землю перепродать за рубеж. А потом разгневанный народ скинет Зеленского и посадит на его место Авакова. Жорстокого, щырого та ПАТРЫОТЫЧНОГО… вора с давним стажем. Ну, как это у них и принято…

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-08-11-2019/