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Опубликованы первые фото интерьера поездов в Крым (ФОТО)

00:37. 9 ноября 2019 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Опубликованы первые фото интерьера поездов в Крым (ФОТО) | Русская весна

8 ноября в России стартовали продажи железнодорожных билетов в Крым.

Первый поезд на полуостров через новый мост отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря. Снимки состава под названием «Таврия» опубликовала компания-оператор «Гранд Сервис Экспресс».

Как сообщается, на дорогу будет уходить двое суток. Между северной столицей России и Севастополем будут курсировать одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов. Между Москвой и Симферополем — двухэтажные составы с вагонами купе и СВ.

Расстояние в 2 тысячи километров они будут преодолевать за 33 часа.

На фото СВ, купейные, штабные и плацкартные вагоны. В частности, спальные вагоны повышенной комфортности оборудованы душем и биотуалетами. В купе расположены два нижних дивана шириной 60 сантиметров каждый, с индивидуальным освещением.

Стоимость билета в купе из Москвы до Симферополя начинается от 3 тысяч, в вагоне СВ от 9,5 тысяч рублей. Но цена будет изменяться, в зависимости от спроса.

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Опубликованы первые фото интерьера поездов в Крым (ФОТО) | Русская весна
Опубликованы первые фото интерьера поездов в Крым (ФОТО) | Русская весна
Опубликованы первые фото интерьера поездов в Крым (ФОТО) | Русская весна
Опубликованы первые фото интерьера поездов в Крым (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1573249077

Метки: Новости

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