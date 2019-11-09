Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Психология

Новости отечественной реконструкции

17:07. 9 ноября 2019 135 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Адовая жесть из Питера.
Известный историк, реконструктор, специалист по Наполеоновским войнам Олег Соколов убил и расчленил студентку Анастасию Ещенко, с которой сожительствовал. Убив Ещенко, Соколов отрезал ей голову и руки. Убийство произошло еще 7 ноября, а сегодня Соколов был пойман во время попыток избавиться от частей тела Ещенко, которую он распиливал у себя на квартире.

Соколова в состоянии алкогольного опьянения обнаружили во время попытки утопить в Мойке части тела убитой, куда он свалился потеряв координацию. В его рюкзаке обнаружили травмат и отрезанные руки. Возбуждено уголовное дело. СМИ сообщают, что Соколов уже сознался в содеянном. Причины произошедшего пока неясны.

Может бытовуха, а может крыша протекла.

UPD:

Cледователи задержали находящегося в больнице преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), одного из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова по подозрению в убийстве женщины. Эту информацию ТАСС подтвердили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Он официально задержан", – сказал собеседник агентства. В следственном управлении также сообщили ТАСС, что распространяемая в ряде СМИ информация о том, что Соколов дает признательные показания, не соответствует действительности.

По данным Следственного управления СК РФ по Петербургу, утром 9 ноября на одной из набережных города из реки достали мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого были найдены две женские руки, а также травматический пистолет. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Источники в правоохранительных органах подтвердили ТАСС, что речь идет о Соколове.

Кандидат исторических наук Олег Соколов родился в 1956 году в Ленинграде. Он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. Соколов выступил автором серии монографий, посвященных деятельности вооруженных сил Франции времен Наполеона и самой личности полководца, следует из данных на официальном сайте вуза. В 2003 году президент Французской республики Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного Легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.

В 1976 году Соколов основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции, которая легла в основу всего современного движения военно-исторической реконструкции в России. В 2006 году под руководством Соколова создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет в своих рядах военно-исторические клубы 52 регионов страны.

https://tass.ru/proisshestviya/7096470 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5411605.html

Метки: криминал, Соколов

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 05 мая 2019
...- в Луганск полномасштабно вернулась историческая реконструкция К оглавлению | Источник: www... к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности...своих знаний о событиях Великой Отечественной войны; — поощрение участников ...
Последние новости Украины и Новороссии сегодня 30 апреля 2015
...в Одессе. Информационный выпуск новостей Новороссии за 28-29... под эгидой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Во...того, чтобы называть Великую Отечественную войну Второй мировой и...front.info Информационный выпуск новостей Новороссии за 28-29 ...
Новости Украины и Новороссии 12 ноября 2015
... будет восстановлен. 14:53 Новости Донбасса: вместо предлагаемого Киевом закона...мероприятия школьники посетили музей Великой Отечественной войны, где состоялась образовательная...“, необходимых для работы по реконструкции и развитию сетей. Зарплата запорожским...
Новости Украины и Новороссии 01 сентября 2016
... социальные услуги, это означает реконструкцию и восстановление критически важных поврежденных... пришли», – сказал ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина Василий...Метки по теме: ЛНР; Луганск; Новости Донбасса К оглавлению | Источник: news...
Новости Украины и Новороссии 25 июня 2017
...смену и ознакомился с ходом реконструкции лагеря. Он пожелал артековцам ...«артековцев-героев», участвовавших в Великой Отечественной войне. Эти бюсты были изготовлены.... По информации «Донецкого агентства новостей», ВСУ возобновили обстрелы территории народных...
Новости Украины и Новороссии 07 мая 2017
... советскому прошлому, к Великой Отечественной войне… Парадокс заключается в... и считают войну Великой Отечественной, но не все. ..., как они относятся к реконструкции Юга, которая проходила после... не знают, что такое реконструкция. Сейчас выросла молодежь, им...

5 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)