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Эпизод «большой игры»: как Россия не позволила Англии присвоить Тибет

21:17. 9 ноября 2019 121 просмотр Один комментарий Опубликовал:
Источник: RT @ Святослав Князев

В 1888 году началась Англо-тибетская война, ставшая важным этапом в продвижении британцев в Центральную Азию. Последующие два десятилетия прошли под знаком борьбы между Россией и Великобританией за влияние на Тибете. Официальный Санкт-Петербург в конце концов сумел дипломатическим путём не допустить превращения стратегически важного региона в британскую колонию, но при этом не стал устанавливать в нём и свою власть, предоставив решать судьбу этой территории Китаю. О перипетиях «большой игры» между Россией и Великобританией — в материале RT.

Эпизод «большой игры»: как Россия не позволила Англии присвоить Тибет

Тибет AFP


 

Сиккимская экспедиция

15 марта 1888 года британские войска начали Англо-тибетскую войну, или, как её часто называют в западной историографии, Сиккимскую экспедицию. Целью британцев было выбить тибетцев из небольшого горного государства Сикким и установить над ним контроль. Через это королевство проходила важная дорога из Индии в Тибет, и поэтому Сикким постоянно становился жертвой агрессии со стороны соседей.

Сикким был достаточно обширной страной, но в результате нападений Непала и Бутана растерял немало территорий. В начале XIX века королевство с целью защиты от непальцев заключило союз с Британской Индией и очень быстро об этом пожалело. Британцы стали обкладывать жителей пограничных районов Сиккима данью и направлять на его территорию своих «исследователей». А когда в 1850 году сиккимские власти попытались возмутиться, британцы попросту провели против них карательную акцию и отторгли у Сиккима знаменитый своими чаями Дарджилинг и Моранг.

Проведя в 1860—1861 годах ещё две военные операции и захватив столицу королевства Тамлонг, англичане превратили ранее независимое государство в свой протекторат. Это не понравилось ни сиккимцам, ни их тибетским союзникам, которые оказались теперь под британским ударом.

В 1880-е годы тибетцы ввели в Сикким свои войска и попытались перекрыть ведущие на север дороги. Но 15 марта 1888-го в Сикким вторглись два британских батальона с артиллерией, сопровождаемых подразделениями сикхов. Боевые действия продолжались до сентября и закончились вытеснением из большей части Сиккима тибетцев, вооружённых луками и фитильными ружьями.

В 1890 году британцы заключили с сюзереном Тибета — Китаем — Калькуттскую конвенцию, в которой был закреплён отказ Тибета от любых прав на Сикким. Путь из Индии на Лхасу англичанам был открыт.

Под властью «белого царя»

ХIX век в Центральной Азии проходил под знаком «большой игры» — геополитического соперничества между Россией и Великобритания. Россия стремилась на юг, стараясь обезопасить свои границы от набегов воинственных народов и получить доступ к азиатским товарам. Впрочем,  как правило, продвижение России происходило по просьбе местного населения, чувствовавшего себя под рукой «белого царя» спокойно и безопасно. Британцам колонии в Азии приносили львиную долю богатств, поэтому они боялись за их будущее и старались расширять, прибегая к силе чаще, чем к дипломатии. Важным преимуществом русских было то, что население новоприсоединённых земель автоматически получало широчайшие права и свободы, англичане же смотрели на «туземцев» в лучшем случае как на людей второго сорта.

Если в начале ХIX века русские с британцами соперничали в первую очередь за влияние в Персии и на Кавказе, то к концу столетия Санкт-Петербург настолько нарастил своё влияние в Средней Азии, что Российскую империю от Британской Индии отделяли уже только Афганистан, Монголия, Восточный Китай и Тибет. Причём в Лондоне прекрасно отдавали себе отчёт в том, что в России проживает огромная буддистская община, прекрасно себя чувствующая и поддерживающая отношения с монголами и тибетцами.

Россия и Тибет

Над Тибетом ещё в XVIII веке был установлен китайский протекторат. Империю Цин в Лхасе представляли политические резиденты — амбани. В середине ХIX столетия духовным лидерам Тибета — далай-ламам — Китай запретил любые сношения с иностранцами. Однако на фоне внутриполитических проблем и военных поражений империя Цин слабела на глазах и противопоставить что-либо могущественным соседям ей было всё сложней. У Тибета, с одной стороны, возник сильный соблазн вырваться из-под китайского влияния, а с другой — появился риск попасть под власть Британии, чего тибетцам категорически не хотелось.

На последующие события во многом повлияло то, что ближайшим советником Тубдана Чжамцо, ставшего Далай-ламой XIII в 1876 году, оказался Агван Доржиев, бурят из российского Забайкалья, который, опираясь на ламаистские предсказания, стал убеждать духовного лидера Тибета в том, что будущее его народа — в союзе с «белым царём» — императором России.

Эпизод «большой игры»: как Россия не позволила Англии присвоить Тибет

Далай-лама XIII, 1910 год © Wikimedia

Интерес к Тибету рос и в Санкт-Петербурге. Генштаб и Русское географическое общество отправляли экспедиции вглубь Центральной Азии. В частности, исследовал Тибет, но так и не попал в Лхасу знаменитый путешественник Николай Пржевальский. Открытия центральноазиатских первопроходцев подогревали интерес к таинственной стране. Причём не только научный. В России бурно развивалась экономика. Промышленники и купцы искали новые рынки сбыта, а также поставщиков сырья и различных экзотических товаров.

В 1875 году на службу в Азиатский департамент МИД России поступил бурят Пётр Бадмаев. Благодаря своим знаниям в области восточной и традиционной европейской медицины Бадмаев быстро стал популярной в Санкт-Петербурге личностью. Он оказался вхож как врач даже в императорский дворец. Своё влияние он направил на лоббирование смелых коммерческих и политических проектов. В частности, придворный доктор предлагал присоединить к России Монголию, Тибет и слабеющий на глазах Китай. Хотя в Санкт-Петербурге так далеко не заглядывали, идея расширения влияния России на Востоке нашла принципиальную поддержку, и правительство даже выделило Бадмаеву на его проекты 2 млн рублей золотом, позволив организовать торговый дом, развернувший активную разведывательную деятельность в Центральной Азии.

Эпизод «большой игры»: как Россия не позволила Англии присвоить Тибет

Пётр Александрович Бадмаев © Wikimedia

Инициатива Бадмаева была воспринята внутри России неоднозначно. Его то отстраняли от дел, боясь осложнений с Китаем и Британией, то снова поддерживали. В 1898 году в Санкт-Петербург прибыл с первым визитом посланник Далай-ламы Агван Доржиев. Высокого гостя принял Николай II, но в России ещё не знали, как реагировать на предложения тибетской дружбы, и поэтому переговоры прошли весьма сдержанно. Куда с большим воодушевлением Доржиева встретили в столице России в 1900 году: Британия погрязла в Англо-бурской войне и тем самым существенно развязала Санкт-Петербургу руки.

Индийский фактор

«В 1898 году вице-королём Индии становится лорд Керзон. В качестве основной задачи на этом посту он поставил дальнейшее расширение и укрепление британских владений в Индии. Во второй половине XIX века, воспользовавшись активизацией проникновения России в Центральную Азию, именно Керзон выдвинул теорию, согласно которой главной целью России является завоевание Индии, а Средняя Азия является плацдармом для нападения на эту британскую колонию», — рассказала в интервью RT руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

Эпизод «большой игры»: как Россия не позволила Англии присвоить Тибет

Лорд и леди Керзон на слоне © Wikimedia

Новости о начале прямых сношений между Тибетом и Россией вызвали раздражение у британцев, которое усугубилось известием о новой поездке Доржиева в Санкт-Петербург в 1901 году. Российские власти говорили о том, что визиты представителей Тибета носят сугубо культурный и религиозный характер, но в Британской Индии в это не верили. Пошли слухи о заключении между Николаем II и Далай-ламой некоего секретного договора.

Лорд Керзон попытался сам вступить в переговоры с духовным лидером Тибета, но тот вернул его письмо назад, даже не распечатав. Разгневанный вице-король решил направить в Лхасу «дипломатическую миссию» во главе с половником Фрэнсисом Янгхасбендом в сопровождении сводного отряда из нескольких британских полков в количестве 4600 солдат и 7000 человек вспомогательного персонала.

1 декабря 1903 года Янгхасбенд вторгся в Тибет и, захватывая один город за другим, двинулся к Лхасе. В августе 1904-го британские войска вышли к тибетской столице. Далай-лама бежал в Монголию.

Эпизод «большой игры»: как Россия не позволила Англии присвоить Тибет

Британская экспедиция в Тибет © Wikimedia

Китайские власти объявили об отстранении Далай-ламы от управления Тибетом и «назначили» главой страны ламу Теши, который подписал с британцами соглашение, предусматривающее установление невыгодных для Лхасы границ с Сиккимом, оккупацию англичанами части территории Тибета, запрет на его посещение представителями третьих стран без разрешения британской администрации и выплату контрибуций.

Судьбоносное соглашение

Далай-лама тем временем развернул через Доржиева переговоры с Санкт-Петербургом. Российское правительство оказалось в сложном положении из-за поражений в войне с Японией и не могло предложить тибетцам военной помощи. Однако российские дипломаты, которых Лондон и Париж склоняли к антигерманскому союзу в Европе, начали убеждать британцев сохранить статус-кво Тибета.

«Мне всегда дороги интересы миллионов моих подданных — паствы Его святейшества, — равносильно и Тибет. Пусть мне верят, что я и со мною Россия всегда готовы помочь Тибету настолько, насколько располагаем средствами и силами, и я надеюсь, через некоторое время мы окажем Его святейшеству ещё более сильную и желательную для Тибета помощь», — сказал Николай II Доржиеву в ходе очередного визита в Россию тибетского посланника.

Эпизод «большой игры»: как Россия не позволила Англии присвоить Тибет

Император Николай II (в центре) перед церемониальным маршем сапёрного батальона 6-го инженерного парка РИА Новости

Военные пытались уговорить императора оказать тибетцам помощь оружием, инструкторами и выделить Далай-ламе эскорт из казаков-буддистов. Но Николай II эти идеи отверг.

В 1906 году российские власти, осознавая, что Россия нужна Британии в контексте назревающей войны в Европе, начали с Лондоном переговоры о судьбе азиатских стран. И в августе 1907 года между Россией и Великобританией было подписано соглашение, гарантирующее сохранение над Тибетом китайского сюзеренитета. Лондон и Санкт-Петербург гарантировали друг другу, что больше не будут вмешиваться в дела Лхасы.

«Соглашение 1907 года явилось одним из результатов обострения русско-германских и англо-германских противоречий. Оно завершилось созданием англо-франко-русской Антанты, противостоящей блоку Германии и Австро-Венгрии, что сыграло решающую роль в расстановке сил на мировой арене накануне Первой мировой войны», — отметила Татьяна Шаумян.

В самом Тибете все завоевания Янгхасбенда, по словам эксперта, были сведены на нет. Китай же полностью воспользовался предоставленными ему правами и привилегиями. Тибет в 1909—1910 годах был оккупирован китайскими войсками. Далай-лама снова бежал, на этот раз — в Индию. Однако ни Лондон, ни Санкт-Петербург ввиду взятых на себя обязательств ему активную помощь оказывать не стали.

После падения империи Цин в 1913 году духовный лидер Тибета вернулся в Лхасу, и вплоть до 1951-го его страна оставалась де-факто независимой. Но заключённые ещё в 1907 году между Британией и Россией соглашения, по словам Шаумян, послужили впоследствии основанием для претензий на Тибет со стороны Пекина и поводом для его присоединения к территории КНР.

Источник: https://nstarikov.ru/jepizod-bolshoj-igry-kak-rossija-ne-pozvolila-anglii-prisvoit-tibet-110137

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