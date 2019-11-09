Борец за чистоту языка
23:07. 9 ноября 2019 209 просмотров 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
И снова на связи Гасан Гусейнов. Чем больше его копают, тем больше прекрасного всплывает.
Вот такой борец с "клоачным языком" из клоаки ВШЭ.
Стоит напомнить, что ВШЭ получает государственное финансирование и по сути государство содержит в том числе и подобных деятелей.
Резонно возникают вопросы:
Может быть Гусейнову уже пора отъехать на Украину, выучить мову, вступить в партию к Порошенко…
Вот просто хочется, чтобы ему придали необходимое ускорение в этом направлении.
PS. И да, также Гусейнов в свое время активно выступал против запретов пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, считая подобное нормой.
Сразу вспомнилось "Дело Фрумина", где также преподаватель ВШЭ Исак Фрумин https://sablin.livejournal.com/109130.html развлекался с другим функционером ВШЭ.
Напоминаю, что все эти прекрасные люди учат студентов и получают государственное финансирование.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5413015.html
Вот и проявилось истинное лицо.
Лицо тех кому надо скандал и ШОУ. Ну чёта сказал какой-то айзер и раздули. Если каждого Джамшута в Москве опрашивать а потом народ пугать то картинка будет апокалипсичной ))
Есть ещё грузин Кикаибидзе,целая страна хохлов.
Их спросите они расскажкт.
неправильно, не отморозки данбаса, а отморозки донбаса надо писать
И чего вы из под чурки хотите получить?(чурка не национальность а интелектуйный уровень) Его сколько не дави, всё равно ничего хорошего из него не выйдет. Так что единственное средство борьбы с такими, лишение гражданства и выдворение из страны с полной конфискацией имущества.
Пускай фруктами торгует.
“Его сколько не дави, всё равно ничего хорошего из него не выйдет…” Если как следует надавить, то тогут выйти помидоры или урюк…
Чёрно-ягодичный – знаток русского языка? Это может быть только неудачной шуткой или плодом воспалённого воображения…
Гасан зарплату получал немалую, ни в церковь ни в синагогу ни к аллаху не ходил. Люди его национальности ни зарплаты ни пенсии ни дотации от госа не получают сидят в ларьках, строят дачи, худо бедно получают вид на жительство и ветхое жильё, ходят в мечеть никто из них на русский язык и пр. не жалуется. У меня жена взгляды не сильн от оГасана отличаются, коренная сибирячка зарплата от госа приличная, препод. истории, я много таких знаю кто получает от госа нормально или даже много, как депутат или нувориш, костерит страну и в конце концов валит. Не зависит это от национальности и усиливается по мере получения благ, больше дают, больше хочется.