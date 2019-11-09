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Борец за чистоту языка

23:07. 9 ноября 2019 209 просмотров 8 коммент. Опубликовал:


И снова на связи Гасан Гусейнов. Чем больше его копают, тем больше прекрасного всплывает.
Вот такой борец с "клоачным языком" из клоаки ВШЭ.
Стоит напомнить, что ВШЭ получает государственное финансирование и по сути государство содержит в том числе и подобных деятелей.
Резонно возникают вопросы:



Может быть Гусейнову уже пора отъехать на Украину, выучить мову, вступить в партию к Порошенко…
Вот просто хочется, чтобы ему придали необходимое ускорение в этом направлении.

PS. И да, также Гусейнов в свое время активно выступал против запретов пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, считая подобное нормой.



Сразу вспомнилось "Дело Фрумина", где также преподаватель ВШЭ Исак Фрумин https://sablin.livejournal.com/109130.html развлекался с другим функционером ВШЭ.
Напоминаю, что все эти прекрасные люди учат студентов и получают государственное финансирование.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5413015.html

Метки: вшэ, гусейнов, русофобия

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5696 4440
    Айва 10 ноября 2019 в 9:49

    Вот и проявилось истинное лицо.

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    2
    • 9907 1225
      ХОХОЛАйва 10 ноября 2019 в 11:44

      Лицо тех кому надо скандал и ШОУ. Ну чёта сказал какой-то айзер и раздули. Если каждого Джамшута в Москве опрашивать а потом народ пугать то картинка будет апокалипсичной ))
      Есть ещё грузин Кикаибидзе,целая страна хохлов.
      Их спросите они расскажкт.

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  • 1456 884
    Онуфрий 10 ноября 2019 в 9:56

    неправильно, не отморозки данбаса, а отморозки донбаса надо писать

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  • 21980 19156
    Вячеслав 10 ноября 2019 в 10:23

    Чёрно-ягодичный – знаток русского языка? Это может быть только неудачной шуткой или плодом воспалённого воображения…

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    1
  • 906 592
    Игорь 10 ноября 2019 в 10:30

    Гасан зарплату получал немалую, ни в церковь ни в синагогу ни к аллаху не ходил. Люди его национальности ни зарплаты ни пенсии ни дотации от госа не получают сидят в ларьках, строят дачи, худо бедно получают вид на жительство и ветхое жильё, ходят в мечеть никто из них на русский язык и пр. не жалуется. У меня жена взгляды не сильн от оГасана отличаются, коренная сибирячка зарплата от госа приличная, препод. истории, я много таких знаю кто получает от госа нормально или даже много, как депутат или нувориш, костерит страну и в конце концов валит. Не зависит это от национальности и усиливается по мере получения благ, больше дают, больше хочется.

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