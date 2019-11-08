Ярославль в 1988 году
14:27. 8 ноября 2019 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Можно не доходить до величайших откровений духовного мира, хотя они доступны каждому и преград к ним нет. Но если не дойти до элементарного понимания, что Земля есть место труда и бодрости, энергии в доброте и мире к ближнему, – войти в путь Света нельзя, хотя бы вы промолились и проплакали всё своё воплощение в храмах, у ног всех святых неба. Вы – унывающие – только и встретите мёртвое небо, потому, что мертвы вы, а не оно.