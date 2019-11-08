ТОП-3 раскрытых тайн женской красоты

Большинство роликов на нашем канале посвящено проблемам, интересующим мужчин, как, например, сюжеты «Как выжить в уличной драке?» и «Кто ты на улице?» (для тех кто их не видел, ссылки будут в описании). Между тем, в ключевой для канала «ОСОЗНАНИЕ» теме, – семье, обойтись без того, чтобы не рассмотреть роль женщины, никак нельзя. Как известно из древней народной мудрости: «Мир в семье – женой держится».

Поэтому, мы сегодня поговорим о женской красоте, но не в привычном, современном понимании, а в том, как это видели наши Предки. Знания об этом сохранились в обычаях, Преданиях, Сказках и других источниках народной Мудрости. Женщины смогут почерпнуть из нашего сюжета очень много полезного для себя, мужчины узнают, на что нужно смотреть при выборе второй половинки, а те кто уже её обрёл, смогут глубже понять женскую природу. И мы обязательно узнаем что об этом говорят сами представительницы прекрасной половины человечества)

Во все времена наши женщины славились своей красотой. Сегодня это понятие искажено и все больше уступает место сексуальности. Однако, в Древнем, несомненно более Духовном обществе, привлекательность женщины оценивалась совершенно по другим параметрам. И самое интересное, что несмотря на искажение этого образа, именно эти принципы и выходят на первый план при выборе спутницы жизни даже у современных мужчин, которые настроены на создание по настоящему крепкой и счастливой семьи.

Иноземные путешественники не скупились на описания внешности русских красавиц – стройные, статные, белокожие, с нежным румянцем, с необыкновенной грацией в движениях, плавной походкой, мелодичной речью.

В «Сказке о Царе Салтане» Пушкин дает удивительно точное описание славянского типа красоты:

А сама-то величава,

Выступает, словно пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит

Народные сказки тоже рисуют нам волшебный образ красавицы – где ступит ее нога, вырастают прекрасные цветы, а с каждым произнесенным словом из ее уст скатывается драгоценная жемчужина. Это очень глубокий и не случайный образ, зародившийся еще в седой древности.

Но в чем секрет такой привлекательности?

1. Принцип первый. Внутренняя красота

Прежде всего, надо понимать, что красота бывает не только внешняя. По-настоящему красивая женщина прекрасна не только в юности или молодости, но и в зрелые, и даже в преклонные годы.

В традиционном понимании женская красота – это всеобъемлющее понятие. Она включает в себя очень многое. Но, прежде всего, красоту внутреннюю.

2. Принцип второй. Ладность.

В древности для описания женской красоты существовало такое понятие как «ладность». Оно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Слово это произошло от имени Богини Лады, хранительницы очага и семейных союзов, покровительницы материнства и всего, что связано с женской привлекательностью. Согласно преданиям Богородица Лада – это любящая и заботливая Мать. большинства Светлых Вышних Богов.

Вглядываясь в образ этой прекрасной Богини, можно понять и женское предназначение, и саму суть истинной женской красоты.

Не только за красоту, нежность и ласку любящие мужья называли своих жен Ладой, Ладушкой.

Ведь настоящее призвание женщины – создавать вокруг себя лад, ладить.

Ладить словами, звучанием голоса, речью, взглядом, песней…

А это настоящее искусство, этому учили с детства, как и умению быть красивой и обаятельной.

Но разве это возможно? Ведь красота не каждому дается от природы…

Оказывается, красоту, в самом деле, можно воспитать, взрастить, что наши Предки и делали на протяжении многих столетий.

Только под красотою понималось не жесткое соответствие каким-то шаблонам или канонам – ведь они менялись с течением времени. Традиционно славянскому пониманию больше подходит старинное слово «славность» . Что значит быть славной (или в другом варианте – славутной)?

По мнению отечественных этнографов, в первую очередь, доктора исторических наук Шангиной, это понятие многоуровневое и включает в себя целый набор качеств:

«приятный внешний облик, обаяние, умение хорошо одеваться, вести себя по правилам, принятым в обществе, и, конечно, «честное» имя.»

3. Принцип третий. Здоровье.

в понимании Предков красота неотделима от здоровья.

Иван Егорович Забелин, русский историк 19 века в своих трудах приводит описание настоящей красавицы. Выберем из них наиболее характерные черты:

«Белое лицо как бы белый снег…

… Ясны очи как бы у сокола…

Ходит она, словно лебедушка,

Глазом глянет, словно светлый день…»

Все это говорит о крепком здоровье и сбалансированной энергетике. Ведь «ясны очи», взгляд, «словно белый день» – это как раз показатель сильной энергетики. То же самое можно сказать о красивой походке и здоровом румянце.

Длинная и толстая коса тоже свидетельствует о жизненной силе, а еще – о связи с Космосом.