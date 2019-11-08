Сводки от ополчения Новороссии 08 ноября 2019
- 13:12 СРОЧНО: Разведение в Петровском — вердикт ОБСЕ.
- 12:17 Комбат “Призрака”: Отступить мы не можем.
- 11:14 Специалистами ЛНР продолжаются работы на участке разведения возле Золотого.
- 10:42 «В район войдут подразделения МГБ и МВД», — Глава ЛНР о возможном срыве мирного процесса на Донбассе.
- 08:39 Разводить сегодня ВСУ на Донбассе будут только 42-летнего «не лоха».
- 05:23 Командующий «ООС» прибыл на Донбасс из-за роста потерь, ВСУ стреляют в своих и прячут бронетехнику у места отвода войск (ВИДЕО).
- Вчера 23:03 Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ.
- Вчера 22:13 Донбасс: Оккупанты понесли потери в позиционных боях в ДНР и ЛНР.
- Вчера 19:59 «Новороссия — земля украденных надежд»: правда о войне на Донбассе (ФОТО).
СРОЧНО: Разведение в Петровском — вердикт ОБСЕ
Разведение сил и средств в районе пос. Петровское перенесено на 9 ноября. Именно на этой дате настаивали власти ДНР.
Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартина Сайдика.
«Разведение сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск — прим. РВ)», — сказано в заявлении.
Новые дата и время начала разведения согласованы всеми сторонами.
Напомним, ранее украинская сторона настаивала на том, что разведение должно было начаться в эти минуты.
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Комбат “Призрака”: Отступить мы не можем
Командир БТРО "Призрак" Алексей Марков о ситуации на фронте и перспективах войны на Донбассе.
Плюс фото от военкора Максима Фадеева из цикла "Солдаты забытой войны"
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Специалистами ЛНР продолжаются работы на участке разведения возле Золотого
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«В район войдут подразделения МГБ и МВД», — Глава ЛНР о возможном срыве мирного процесса на Донбассе
Глава ЛНР Леонид Пасечник ответил на заявление временного поверенного в делах США на Украине о том, что в зону разведения сил в н.п. Золотое могут войти украинская полиция и нацгвардия.
Пасечник ясно дал понять, что в этом случае в демилитаризованную зону войдут силовые подразделения ЛНР.
Напомним, ранее на слова Уильяма Тейлора ответил также глава ДНР Денис Пушилин.
«Слова временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора о том, что после окончания процесса разведения в Золотом в эту зону могут войти украинские полицейские и национальная гвардия, стоит воспринимать как вопиющую некомпетентность и переиначивание смысла Рамочного решения о разведении сил и средств, которое, в том числе, подписано представителями Украины.
По этому решению, в демилитаризованной зоне не могут находиться вооруженные люди. Никакое извращенное толкование и попытка подменить суть Рамочного решения по распоряжению Запада не изменит его содержания.
Уточню, что, в случае, если описанный мистером Тейлором сценарий будет реализован украинскими исполнителями, разведение на новых участках будет невозможным.
В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения МГБ и МВД ЛНР.
Мы очень серьезно относимся к взятым на себя обязательствам. Мы намерены выполнять их сами и пристально следить за тем, чтобы их, по умыслу или невнимательности, не нарушила противная сторона».
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Разводить сегодня ВСУ на Донбассе будут только 42-летнего «не лоха»
Как сообщала «Русская Весна», Киев ещё вчера начал громкую информационную подготовку к разведению сил и средств у посёлка Петровское.
Вот как комментирует происходящее одесский журналист Юрий Ткачёв:
«Какая-то странная ерунда происходит с разведением войск у Петровского на Донбассе.
Аваков заявил, что разведение стартует 8 ноября, в 12:00. В ДНР заявили, что ни о чём таком не в курсе, что завтра должны состояться лишь консультации по следующей дате разведения и что в ДНР будут предлагать разводить войска 9 ноября.
То есть, можно предположить, что 8 ноября Украина картинно запустит сигнальные ракеты и всё такое, но, не получив подтверждения о начале отвода со стороны ДНР, скажет, типа, „ну нет — значит нет“.
Будет очень интересно послушать, что скажет по этому поводу ОБСЕ, в частности, какая именно дата разведения войск (8 или 9) была согласована с этой организацией. К сожалению, скорее всего, от комментариев ОБСЕ по традиции воздержится.
Как бы там ни было, в результате украинская сторона получит возможность утверждать, что разведение под Петровским срывают „российско-террористические войска“, так что нефиг, мол, тянуть кота за яйца, и давайте проводить встречу в “нормандском формате”, не дожидаясь разведения.
И всё бы ничего, но после такой встречи разведения, как понятно, и не будет: Украина вообще пошла на отвод войск исключительно потому, что это было критическим требованием России для проведения встречи.
А разведение — реально нужное дело».
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Командующий «ООС» прибыл на Донбасс из-за роста потерь, ВСУ стреляют в своих и прячут бронетехнику у места отвода войск (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
С целью провоцирования подразделений Народной милиции на ответные действия противник продолжает обстрелы территории ЛНР. За прошедшие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня.
На дебальцевском направлении боевики 59 бригады ВСУ по приказу военного преступника Шаповалова из 82-мм миномета, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета обстреляли район н.п. Логвиново.
Потерь среди мирного населения и военнослужащих НМ ЛНР нет.
Украинские оккупанты продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники, из которых производят обстрелы населенных пунктов нашей Республики.
Так, в жилом районе н.п. Золотое, в непосредственной близости от участка разведения, боевики 72 бригады разместили шесть единиц БМП.
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С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией.
Так, нашими постами наблюдения с позиций 46 бригады ВСУ, расположенных в районе н.п. Кондрашевская, было зафиксировано открытие огня из стрелкового оружия по БПЛА Миссии ОБСЕ, который осуществлял полет в районе н.п. Металлист.
Представители Миссии были вынуждены посадить беспилотник и покинуть район проведения мониторинга.
Таким образом, украинская сторона демонстрирует своё сопротивление мирному процессу, регулярно срывая достигнутые в Минске договоренности по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.
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В подразделениях ВСУ по-прежнему растет число небоевых потерь. В последнее время наибольшее количество таких потерь происходит из-за пренебрежения личным составом элементарными требованиями безопасности при выполнении задач, а также в результате употребления алкоголя и наркотических средств.
От доверенного источника в штабе «ООС» нам стало известно, что командование 59 бригады ВСУ проводит расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим 11 мотопехотного батальона в н.п. Троицкое. Ранение солдат получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения.
Еще один случай произошел в районе н.п. Луганское, где в результате ссоры, возникшей в ходе употребления спиртных напитков, пулевое ранение в руку получил военнослужащий 9 батальона 59 бригады ВСУ рядовой Коровин В.Д.
Традиционно небоевые потери командование 59 бригады представило в вышестоящий штаб как полученные в результате обстрела.
Хочу напомнить, что с начала текущего месяца это уже шестой случай небоевых потерь в 59 бригаде, командиром которой является Шаповалов.
С целью контроля проведения расследования по выявлению причин увеличения небоевых потерь в зону ответственности соединения прибыл командующий «ООС» Кравченко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
«Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и для этого продолжает наращивать интенсивность провокационных обстрелов территории нашей Республики. При этом бесконтрольные каратели продолжают в качестве своих целей выбирать объекты жизнеобеспечения и дома мирных жителей.
Так, сегодня в 17.20 боевики Марченко из 28-й бригады вели обстрел по н. п. Трудовской из вооружения БМП-2. В результате обстрелов зафиксировано повреждение жилых домов по ул. Павловская, д. 5 и ул. Аносова, д. 37. Также повреждение получила газовая труба по ул. Луговского, д. 5, которое оперативными действиями сил МЧС было устранено.
В 17.50 боевики 36 обрмп под руководством Гнатова подвергли минометному обстрелу н. п. Коминтерново. В результате прямого попадания 120-мм мины зафиксировано разрушение жилого дома по адресу ул. Ахматовой, д. 15.
Кроме того, в вечернее время суток с позиций 128-й бригады, возглавляемой военным преступником Коростелевым, зафиксирован обстрел из стрелкового оружия участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское.
Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях уточняется.
Данные факты обстрелов нашей Республики мы расцениваем как акты агрессии и призываем СММ ОБСЕ принудить командование штаба “ООС” взять под контроль своих боевиков».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донбасс: Оккупанты понесли потери в позиционных боях в ДНР и ЛНР
Украинские карательные подразделения несут безвозвратные и санитарные потери в позиционных боях на Донбассе. За прошедшие сутки в зоне оккупационной операции один украинский боевик погиб и еще четверо получили ранения. Подробности сообщает пресс-центр операции.
«В течение текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитника получили ранения», — говорится в сообщении оккупантов.
По данным украинской стороны, огонь открывался в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» — вблизи н.п. Крымское, Луганское, Новолуганское, Южное и Дзержинск.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» огонь велся близ Авдеевки, Водяного, Песков, Гнутово и Красногоровки.
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«Новороссия — земля украденных надежд»: правда о войне на Донбассе (ФОТО)
8 ноября в Москве пройдёт презентация книги «Земля украденных надежд». Её авторы: офицер медицинской службы ДНР, военврач спецназа МГБ и Народной милиции, кандидат медицинских наук Юрий Евич и доброволец Людмила «Ангел» Гришина.
Подробности «Русской Весне» рассказали авторы книги, им слово:
«Многие наши друзья и соратники читали нашу книгу мемуаров “В окопах Донбасса”. В ней мы рассказали о событиях, которые происходили на Донбассе в 2014-15 годах. Книга разошлась большим тиражом. Многие смогли прочитать ее в электронном варианте. И довольно часто нас с Юричем упрекали в том, что описанное в нашей книге очень уж мрачно, и поверить в то, что это правда, людям было трудно.
Тогда мы решили написать новую книгу цикла “В окопах Донбасса”. Её название у меня родилось задолго до самой мысли о написании этой книги. Просто при виде того, что происходит на Донбассе все эти годы, другого просто не возникало.
Земля украденных надежд — это наша Новороссия, земля, за которую мы сражались, земля, за которую погибло столько людей, и в том числе детей.
Героями книги стали наши друзья и сослуживцы, вместе с которыми мы воевали на Донбассе и стали настоящими друзьями. Все они очень разные и по возрасту, и по образу жизни, мужчины и женщины, которых объединяет одно — любовь к Родине и готовность сражаться за неё и даже погибнуть, если так сложатся обстоятельства.
В этот раз книга будет говорить не только нашими голосами — это сборник мемуаров людей, которые воевали на Донбассе. Кто-то несколько лет, кто-то несколько месяцев. Каждый из них видел войну по-своему, каждый пережил свое горе, свои потери, для каждого из них война стала частью жизни. У каждого была своя война, но из маленьких кусочков складывается мозаика большой войны, такой страшной и странной.
Очень важное место в книге занимают стихи Ольги Дубовой, замечательной поэтессы и композитора. Её патриотические песни сейчас как никогда актуальны. Я благодарна Ольге Николаевне за то, что она позволила использовать в моей книге свои стихи. Они — не просто эпиграфы к главам, они — полноценные художественные произведения, ставшие частью книги».
Презентация книги состоится 8 ноября в библиотеке им. Тургенева.
Рады будем видеть всех наших друзей и единомышленников!
Адрес: Москва, м. Тургеневская, Бобров пер., 6, стр. 1
Дата и время: 8 ноября в 18:00.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Никаого разведения сил не нужно.Донбасс защищает свою землю. Только полый вывод ВСУ со всей территории Донбасса решит проблему!
Это недопустимо. В этом случае украинский народ увидит, кто их отху..сосил.