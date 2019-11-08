Сводки от ополчения Новороссии 08 ноября 2019

Разведение сил и средств в районе пос. Петровское перенесено на 9 ноября. Именно на этой дате настаивали власти ДНР.

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

«Разведение сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск — прим. РВ)», — сказано в заявлении.

Новые дата и время начала разведения согласованы всеми сторонами.

Напомним, ранее украинская сторона настаивала на том, что разведение должно было начаться в эти минуты.

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