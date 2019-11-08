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Столица Западного Поморья – Щецин, «место, где растёт колючая трава».

14:44. 8 ноября 2019 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

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Щецин – нынешняя столица Западно-Поморского воеводства Польши, расположен на реке Одре, недалеко от её впадения во внутренний залив Балтийского моря. Город имеет длительную и насыщенную историю. В раннем средневековье являлся мощной цитаделью поморских славян. Входил в объединенное Вартиславом I Поморье и был его резиденцией. При участии брата Вартислава – Ратибора I в 1147 году, город выдержал осаду сводных христианских сил (изГермании, Дании, Моравии и Польши) во время знаменитого «Крестового похода против вендов». Далее, на протяжении нескольких столетий являлся резиденцией одной из ветвей померанских князей и великих герцогов (потомков Вартислава I). Также был столицей Померании, в нескольких её воплощениях, включая прусскую и имперскую провинции. Кроме того, в этом городе в своё время, родилась наша императрица Екатерина II. 

До принятия христианства, в Щецине стоял кумир Триглава – очень почитаемого и могущественного славянского бога, который по мнению поморян, правил всеми тремя мирами – миром богов, миром людей и преисподней. В Щецине же пребывал и его священный конь – по описаниям немцев, очень большой, абсолютно чёрной масти. Место поклонения Триглаву располагалось на возвышенности, над Одрой, там, где позже построили дворец померанских герцогов. 

 

Дворец померанских великих герцогов.

В соответствие с данной работой: Gerard Labuda, Władysław Filipowiak, Helena Chłopocka, Maciej Czarnecki, Tadeusz Białecki, Zygmunt Silski, Dzieje Szczecina 1-4, Państwowe Wydawn. Nauk., 1994, p.14, ISBN 8301043423, в средневековых источниках город упоминается под следующими названиями: 

Stetin (Stetinum), в 1133, 1159, 1177 гг.
Stetyn, в 1188 и 1243 гг.
Stetina, упомянут Гербордом. 
Stitin, в 1251, в 1642, а также в Рейнских анналах
Stitinum, упомянут Саксоном Грамматиком
Stytin
Stittinum
Варианты Stetinum и Sedinum до сих пор используются в латыни, как наименование данного города. 
Также вариантами написания его названия являлись Stiltin и Szczeticinice


Карта Штетина в 1888 году

Немцы долгое время называли город  Stettin («Штети́н» ударение на «i», «е» читается как наше «е», а не как «э», вторая «t» произносится одинарно, хотя в написании их две – то есть читать надо именно «Штети́н», а не «Штэттин», как иногда пытаются озвучивать данный вариант.)  

Современный, польский вариант названия – Szczecin (Шчецин) вступил в силу 19 мая 1946. 
Прямые потомки поморских славян – основателей города, кашубы, в настоящее время называют город Sztetëno, «Штетыно» или Szczecëno, «Шчецыно».

Что интересно – скандинавы в средневековье называли город по-своему: например, Burstaborg (в саге о Кнютлингах) или Burstenburgh (у датчан, в анналах Вальдемара I) Что поделаешь, скандинавы почему-то часто искажали славянские названия, по какому-то непонятному принципу. Новгород у них «Хольмгард», Волин – «Йомсбург», Аркона – «Яромарсбург» и т.д. Не избежал этой участи и Щецин.  

Название города является славянским по происхождению. Мария Малец в работе Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski Profesor, Maria Malec PWN 2003, приводит следующие варианты этимологии Щецина:

От имени травы, которая в современном русском языке называется «ворсянка» (по-польски: szczeć, «шчець», мне также попадался перевод этого слова на русский как «репейник».

От «вершины холма» (по-польски szczyt, «шчит») – город стоит на трёх холмах. 

От имени собственного Szczota Шчота

На первом варианте, мы остановимся чуть подробней, ибо он кажется нам наиболее близким к истине:

Давайте рассмотрим фонетически слово szczeć – в препозиции, оно содержит очень характерное для польского языка сочетание звуков – «szcz» («шч»). Эти звуки, взятые вместе, соответствуют русскому звуку «щ» и присутствуют во многих польских словах. Причём в соответствующих русских однокоренных словах непременно видим звук «щ». Сравните, например, польское слово barszcz и русское борщ. То же самое, в некоторых польских топонимах. Например, Bydgoszcz (по-русски Быдгощ) или Lubogoszcz (Любогощь) и т.д. 

Вообще, здесь можно отметить, что звук «щ» из всех славянских языков присутствует только в современном русском. Да и то лишь в «классическом» его варианте – в южном русском, равно как в украинском, вместо «щ» обычно говорят, подобно полякам, «шч». Вспомните – «борщч», «шчука» и т.д. В северных же диалектах «щ» передается как «шт» (вспомните например, диалектное русское «шти» – «щи»). Подобным же сочетанием звуков передают «щ» большинство славян. Балканские сербы, болгары, чехи и словаки, полабские славяне и поморяне говорят «штит» («щит»), Радогошть, Вологошть и т.д. И кстати, именно это произношение зафиксировано в одном из кашубских вариантов названия Щецина - Sztetëno, «Штеты́но». Видимо, он менее полонизирован и более близок к оригинальному поморскому виду. 

Окончанием польского слова szczeć является также очень характерный для поляков звук «ć», который можно попытаться передать кириллицей как «ць», или «чь». Он присутствует во многих польских словах и обычно соответствует русскому «ть». Например, «mać» – «мать»; «wierzyć» – «верить»; «zabić» – «забить», «убить»; «Racibórz» – «Ратибор» и т.д.  

Таким образом, если попытаться записать szczeć по нормам современного русского языка – получится «щеть». Так называлась бы эта трава у нас, если бы это слово, до настоящего времени сохранилось в русском языке. И оно действительно является однокоренным нашему «щетина». Напомним, переводится польское «шчець» как «ворсянка» или, как «репейник». 


Ворсянка


Репейник

Оба этих растения – и ворсянка, и репейник имеют характерный признак: их плоды густо покрыты ворсинками, волосками, колючками. Все, наверное, помнят, как тяжело оторвать плод репейника – если он прицепился к вашей одежде своими щетинками. Ворсянку же ранее даже промышленно использовали для обработки тканей – её соцветия в силу щетинистости, служили для создания ворса, или начёса. Таким образом, Щецин с точки зрения русского языка, правильнее было бы называть Щетин, либо, если ориентироваться на кашубский вариант – даже Щетино. 

И именно подобные топонимы мы видим на севере современной России – в бывшей зоне колонизации балтийских славян. Там мы находим две деревни Щетино. В Новгородской области и в Ярославской. Причём – буквально таких названий в России больше нет. Южнее есть лишь похожие названия, например Щетиновка, или Щетинова, но конкретно Щетино, больше нет. 

В нынешней северной Германии наблюдаем также несколько топонимов, которые, видимо, восходят к старинному славянскому названию колючей травы. 

И это Stieten (Штитен, Мекленбург-Передняя Померания); Ziethen (Цитен, Бранденбург); Ziethen (Цитен, Шлезвиг-Гольштейн, деревушка рядом с Ратцебургом)Stettiner See (оз. Штетинер, Мекленбург) 

Вот такие наблюдения насчёт Щецина и его родства с нашими словами. Надеюсь, кому-то будет любопытно.

 

Источник: https://swinow.livejournal.com/3905.html

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