Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 ноября 2019

Две недели назад турецкие СМИ продемонстрировали сюжет, подготовленный съемочной группой пропагандистского информагентства сирийской оппозиции «Халеб Тудэй» («Алеппо сегодня», арабская версия «Халеб Аль-Яум»).

Репортеры этого вещающего через Интернет канала, ранее неоднократно уличенные в связях с террористами из «Джебхат Ан-Нусры»* и другими радикальными группировками, вдруг озаботились состоянием армянской церкви в сирийском городе Телль-Абъяд.

Церковь «Святого Креста» (по-армянски «Сурб Хач») еще в 2013 году была разграблена боевиками-исламистами из недавно созданной так называемой «Свободной сирийской армии» и их союзниками из «Джебхат Ан-Нусры». Часть из них затем влилась в ряды ИГИЛ*, а другие (а то и те же самые позже) оказались в группировке «Ахрар Шаркия» и других формированиях из состава «Сирийской национальной армии» (СНА), подчиняющейся напрямую турецкому Генштабу.

Именно отряды СНА, совместно с подразделениями Вооружённых сил Турции, захватили курдский город Телль-Абъяд в ходе операции «Источник мира» в десятых числах октября этого года.

При этом город подвергся серьезным разрушениям. Был поврежден артиллерийским обстрелам и храм Армянской апостольской церкви. На тот момент он снова был действующим — после установления над Телль-Абъядом контроля курдских отрядов самообороны туда вернулось армянское население, церковь отремонтировали и в 2017 году возобновили проведение в ней богослужений. Средства на ремонт церкви были выделены армянскими общинами городов Алеппо и Камышлия, оттуда приезжали и священники для отправления обрядов.

Всего до начала турецкой агрессии в Телль-Абъяде проживало 20 армянских семей, которые бежали из города, спасаясь от боевиков СНА и турецкого спецназа. Хотя в растиражированном средствами массовой информации Турции репортаже «Халеб Тудэй» прозвучали слова о готовности турецкого командования провести за свой счет очередной ремонт армянской церкви, ходить в храм некому. Армяне, опасаясь за свои жизни, не хотят возвращаться в захваченный турками и боевиками Телль-Абъяд.

Не верят они и псевдожурналистам из «Халеб Тудэй». Эти союзники джихадистов ничего не рассказывали о старинной армянской церкви Сорока мучеников, взорванной боевиками в Алеппо в 2014 году. Зато по указанию турок смонтировали постановочный сюжет о штабе курдских ополченцев, который якобы находился в храме «Святого Креста» в Телль-Абъяде.

На самом же деле в зоне турецкой оккупации происходит то же самое, что происходило на территориях, захваченных «Нусрой», либо ИГИЛ.

На языке ооновских документов это именуется «насильственным изменением этнодемографического состава населения». Все этноконфессиональные меньшинства, а также оппоненты джихадистов из числа арабов покидают оккупированные районы просто, чтобы спасти свои жизни.

Сеть заполнена кадрами с теми людьми, которые не успели убежать от этих боевиков, которые не щадят ни женщин, ни подростков, жестоко расправляясь с ними.

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Василий Короленков.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.