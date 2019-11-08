Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 ноября 2019
- 19:04 Российский суд вынес приговор боевикам ИГ из Ярославской области.
- 19:03 На севере сирийской провинции Алеппо, в результате взрыва погибло два человека.
- 15:00 Сирия: новая сила занимает место ИГИЛ (ФОТО).
- 14:40 Спецоперация ФСБ в Дагестане — схвачены пособницы ИГИЛ (ВИДЕО).
- 13:01 Сирия: демонстрации в знак протеста нападения ХТШ на Кафр-Тахарим.
- 03:17 Бойня в Идлибе: народ восстал против боевиков, банды направили в города карателей (ВИДЕО).
Российский суд вынес приговор боевикам ИГ из Ярославской области
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На севере сирийской провинции Алеппо, в результате взрыва погибло два человека
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Сирия: новая сила занимает место ИГИЛ (ФОТО)
Две недели назад турецкие СМИ продемонстрировали сюжет, подготовленный съемочной группой пропагандистского информагентства сирийской оппозиции «Халеб Тудэй» («Алеппо сегодня», арабская версия «Халеб Аль-Яум»).
Репортеры этого вещающего через Интернет канала, ранее неоднократно уличенные в связях с террористами из «Джебхат Ан-Нусры»* и другими радикальными группировками, вдруг озаботились состоянием армянской церкви в сирийском городе Телль-Абъяд.
Церковь «Святого Креста» (по-армянски «Сурб Хач») еще в 2013 году была разграблена боевиками-исламистами из недавно созданной так называемой «Свободной сирийской армии» и их союзниками из «Джебхат Ан-Нусры». Часть из них затем влилась в ряды ИГИЛ*, а другие (а то и те же самые позже) оказались в группировке «Ахрар Шаркия» и других формированиях из состава «Сирийской национальной армии» (СНА), подчиняющейся напрямую турецкому Генштабу.
Именно отряды СНА, совместно с подразделениями Вооружённых сил Турции, захватили курдский город Телль-Абъяд в ходе операции «Источник мира» в десятых числах октября этого года.
При этом город подвергся серьезным разрушениям. Был поврежден артиллерийским обстрелам и храм Армянской апостольской церкви. На тот момент он снова был действующим — после установления над Телль-Абъядом контроля курдских отрядов самообороны туда вернулось армянское население, церковь отремонтировали и в 2017 году возобновили проведение в ней богослужений. Средства на ремонт церкви были выделены армянскими общинами городов Алеппо и Камышлия, оттуда приезжали и священники для отправления обрядов.
Всего до начала турецкой агрессии в Телль-Абъяде проживало 20 армянских семей, которые бежали из города, спасаясь от боевиков СНА и турецкого спецназа. Хотя в растиражированном средствами массовой информации Турции репортаже «Халеб Тудэй» прозвучали слова о готовности турецкого командования провести за свой счет очередной ремонт армянской церкви, ходить в храм некому. Армяне, опасаясь за свои жизни, не хотят возвращаться в захваченный турками и боевиками Телль-Абъяд.
Не верят они и псевдожурналистам из «Халеб Тудэй». Эти союзники джихадистов ничего не рассказывали о старинной армянской церкви Сорока мучеников, взорванной боевиками в Алеппо в 2014 году. Зато по указанию турок смонтировали постановочный сюжет о штабе курдских ополченцев, который якобы находился в храме «Святого Креста» в Телль-Абъяде.
На самом же деле в зоне турецкой оккупации происходит то же самое, что происходило на территориях, захваченных «Нусрой», либо ИГИЛ.
На языке ооновских документов это именуется «насильственным изменением этнодемографического состава населения». Все этноконфессиональные меньшинства, а также оппоненты джихадистов из числа арабов покидают оккупированные районы просто, чтобы спасти свои жизни.
Сеть заполнена кадрами с теми людьми, которые не успели убежать от этих боевиков, которые не щадят ни женщин, ни подростков, жестоко расправляясь с ними.
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Василий Короленков.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Спецоперация ФСБ в Дагестане — схвачены пособницы ИГИЛ (ВИДЕО)
В Дагестане сотрудники ФСБ РФ во взаимодействии с представителями Следственного комитета (СК) РФ, МВД РФ и Росфинмониторинга пресекли деятельность законспирированной ячейки, собиравшей деньги для террористов ИГИЛ.
Сообщается, что члены радикальной ячейки из числа местных жителей собрали для ИГИЛ* более 10 млн рублей.
Денежные средства поступали к ним переводами с помощью платёжных систем и банковских карт, после чего аккумулировались и доставлялись на подконтрольную международным террористам территорию Сирии.
На основании полученных данных Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан возбуждены и расследуются три уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
В рамках уголовных дел задержаны 24-летняя и 33-летняя жительницы республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Организация финансирования терроризма»).
В Следственном управлении СК РФ по Республике Дагестан уточнили, что женщины в 2018 году познакомились в Сети с находящимся в международном розыске боевиком, который в 2015 году выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях.
Они предоставили свои банковские карты, через которые осуществили переводы денежных средств на сумму 239 тысяч и 151 тысяча рублей соответственно, осознавая, что они пойдут на финансирование террористов ИГИЛ.
Всего подобным образом на счета участников незаконных вооружённых формирований было переведено более 10 млн рублей.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяты средства связи, платёжные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность. На допросах они дали показания об участии в финансировании террористов ИГИЛ.
Следственные действия продолжаются.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Сирия: демонстрации в знак протеста нападения ХТШ на Кафр-Тахарим
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Бойня в Идлибе: народ восстал против боевиков, банды направили в города карателей (ВИДЕО)
На фоне проведения операции «Источник мира» на севере Сирии Турция резко сократила поставки топлива в провинцию Идлиб, из-за чего в провинции бензин подорожал более чем на 30%, что вызвало сильное недовольство местного населения.
Такое подорожание очень плачевно отразилось на положении дел в Идлибе. Сейчас провинция оккупирована протурецкой «Сирийской Национальной армией» и террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», которую возглавляет сирийское крыло «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусра»*. Обе группировки для административного управления подконтрольных территорий создали свои альтернативные правительства.
В последнее время возглавляемое террористами ХТШ так называемое «Сирийское правительство спасения», чтобы противостоять турецкому давлению, вынуждено было увеличить сборы налогов с местного населения. По указанию министра экономики этого «правительства» Мухаммеда аль-Ахмада под контроль были взяты пункты пропуска с целью взимания платы за товары и грузы. Эта деятельность координировалась с главным таможенным управлением.
Естественно, такие поборы и с без того обнищавшего населения вызвали волну недовольства местных жителей. Так, с 5 ноября в городе Кафр-Тахерим (в 25 км от столицы провинции — г. Идлиб) прошли демонстрации людей против комитетов по сбору налогов, которые взимали сборы с оливковых ферм.
Население восстало против выдумки исламистских главарей, которые, кроме закята (обязательный в исламском праве налог), решили заставить народ платить налог, который противоречит нормам их веры. Проблема возникла на фоне заметного увеличения цен на хлеб и электроэнергию, которая бесплатно поставляется Дамаском, но деньги идут на счета главарей террористов.
В итоге «налоговики» были изгнаны за пределы города. В ответ Совет «Тахрир аш-Шам» мобилизовал военные силы и направил в город карателей.
Жители Кафр-Тахерим, координируемые протурецкими боевиками, взялись за оружие и перекрыли дороги, чтобы воспрепятствовать входу сил «Правительства спасения». В результате на подступах к городу завязались бои.
Для усмирения бунта «Хайат Тахрир аш-Шам» перебросила в город свои банды, что привело к перестрелкам и гибели людей с обеих сторон. По предварительной информации, убиты около 20 человек, среди них и начальник полиции Кафр Тахерим Салих Абу Али. Десятки людей ранены. Напряженная ситуация сохраняется до сих пор.
На фоне этих боестолкновений Турция решила провести еще несколько акций протеста против «нусровского» «Правительства спасения». Митинги в четверг прошли в городах провинции — Идлибе, Маарет-эн-Нумане, Серакабе, Тефтеназе и Бинише.
Стоит отметить, что на фоне топливного кризиса Турция продолжит попытки окончательно вытеснить ХТШ и его «правительство» из Идлиба, что грозит новыми боестолкновениями между боевиками.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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