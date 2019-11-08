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Праздник благополучия МАРА. Юлона Стоянова

22:11. 8 ноября 2019 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

10 ноября. По одному из календарей 4-е коло – праздник благополучия МАРА.

Текст читает Юлона Стоянова.

Время, когда земля начинает сковываться на зиму льдом. Зима вступает свои права, как добрая и заботливая матушка.
Мара (Ма-Ра – мать света) укутывает землю, защищая ее от лютых морозов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CJYMR00vTHU

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