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Почему национализм вреден для России. Ювенальный бизнес

10:15. 8 ноября 2019 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске моей авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали вред для многонациональной России от национализма, искали его истоки, говорили о вреде пенсионной реформы, а также большую часть программы посвятили ювенальной юстиции как бизнес-модели, как в России, так и в некоторых других странах.

Хронометраж:
01:23 — О русских маршах 4 ноября
03:06 — Откуда берётся русский национализм
05:38 — Что нужно для народного единства
21:12 — О вреде пенсионной реформы
24:10 — О «ювенальном бизнесе»
28:11 — О созревшей ювенальной юстиции в России
34:50 — Почему власти России позволяют ювенальщикам изымать детей

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-nacionalizm-vreden-dlja-rossii-juvenalnyj-biznes-110034

Метки: блог, Видео

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