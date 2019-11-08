Оставить “как есть” не получится. Всё решится до 2024-го года. Б. Кагарлицкий

Борис Кагарлицкий о том, что ждёт РФ в ближайшем будущем, почему оставить как есть не получится. С чем связаны реформы, направленные на сокращение социальных гарантий. Как будут спасать олигархов в новый кризис.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bEp2AP0-PCk