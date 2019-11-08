Оккультные корни мировой элиты

Как эзотерические оккультные учения влияют на современный мир. В это трудно поверить, но знания, идущие от египетских жрецов и более древних первобытных мистиков, дожили до наших дней и стали фундаментом мировой элиты. С какими последствиями сталкивались те, кто пытается об этом рассказать – знаменитый режиссёр Стэнли Кубрик, философы Мирча Элиаде и Йоан Петру Кулиану и др. Что это за знания, кто их разработал и какие люди практикуют их сегодня, смотрите в уникальном исследовании Алексея Комогорцева.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2ujwhvqRnDo