Оккультные корни мировой элиты
Как эзотерические оккультные учения влияют на современный мир. В это трудно поверить, но знания, идущие от египетских жрецов и более древних первобытных мистиков, дожили до наших дней и стали фундаментом мировой элиты. С какими последствиями сталкивались те, кто пытается об этом рассказать – знаменитый режиссёр Стэнли Кубрик, философы Мирча Элиаде и Йоан Петру Кулиану и др. Что это за знания, кто их разработал и какие люди практикуют их сегодня, смотрите в уникальном исследовании Алексея Комогорцева.
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Гиксосы совершили одну ошибку, не уничтожив на корню жреческое сословие Древнего Египта – отсюда и все беды человеческие…
А как уничтожишь?Вон христиане весьма целенаправленно уничтожали волхвов и всех носителей знаний.Кстати безо всяких церемоний.Но наступило время, когда эти знания потребовались прямо скажем небольшому количеству людей и пришли их носители. Время наступило. Сейчас не надо плыть и топать через леса, включи машинку и ищи.И если ты ищешь-найдешь обязательно.Знания.Попутчиков.Соратников.И Планета тебя подготовит.
Рептилоиды руками масонов терроризируют плоскую Землю. Быть потопу!
Ну во первых не плоскую,а желеобразную.)- https://cont.ws/@rastenie/1295644
А что на квадратно-четырехмерном Марсе твориться вообще жуть,а людей на Юпитер воруют,а вам все смеху.ечки.Рептилоиды тоже не от хорошей жизни евреев мучают,золото брульянты обязаны им сдавать,а они его прячут у гоев под процентами.)))
Свят-свят. Явление. Стоило только про потоп сказать…
Неужто уверовала,а как жо научный мотерьялизм.)))
Не стоит недооценивать наших предков…
Плоская Земля (Земля на трех слонах) – значение
Плоская Земля – это плоское суждение человека. Люди мыслят дуально, категориями ДА или НЕТ. Но заметьте, у славян понятие «ду» означает не конкретное число 2, а «два и более» (например, слово «раДУга» означает — 2 и более сияющих путей). Точно также и дуальное мышление (2 и более) — мы видим две основы Да и Нет, но между ними еще: возможно, конечно, приблизительно и т.п. до безконечости.
Плоская Земля – это дуальная структура восприятия.
Каждый человек на этой Земле получает знания от одного из трех слонов.
Три Слона
Три Слона – это символы трех миров, трех мировоззрений, трех форм жизни…
1-й слон – материальный мир. Его основа – материя.
2-й слон – идеализм. Его основа – идея, мысль. Т.е. это мир всевозможных образных планов.
3-й слон – мистицизм или трансцендентный мир. Его основа – слово, т.е. материализо-ванная идея. Трансцендентный мир составляет как бы дополнение двум слонам, потому что одно без другого не бывает. Мистика – это мудрость истинного слова, потому что материализовать мысль, идею можно через слово.
Три слона (материализм, идеализм, мистицизм) — это основные формы мировосприятия. При этом материализм и идеализм стараются очернить, затмить мистицизм, сказать, что его не существует, хотя оба пользуются его услугами.
У нас только Трехмирье, Трехточье, три формы существования. Например:
Семя – древо – плод
Икринка – головастик – лягушонок
Гусеница – кокон – бабочка
Человек – Душа – Дух
Слоны получают информацию от черепахи.
Черепаха и Океан
Черепаха – это Юджизм — мировосприятие. Информацию черепаха черпает из Океана безграничного Знания и абсолютной Истины. Этот Океан – энергия. Всё есть энергия.
Свет, Информация – это энергия.
Материя — это плотно концентрированная энергия, во всех ее проявлениях.
Идея, Мысль — это энергия, снабженная информацией или энергетический образ. Поэтому, основа Юджизма – Энергия.
* «Плоская Земля покоится на трех слонах. Слоны стоят на черепахе. Черепаха плывет в безграничном океане» — это единственно верная и правильная модель строения Мидгард-Земли.
Правильно говорят: хочешь помочь дураку-сам дурак.
Сдаюсь, победил опыт.
Сработала заготовочка. Надо , наверное, билет лотерейный купить. Пока интуиция работает.
Жизненный цикл чешуекрылых состоит из 4 фаз: яйца, гусеницы, куколки и имаго (взрослого насекомого).