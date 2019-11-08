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Несчастье быть канцлером

19:00. 8 ноября 2019 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: RT @ Александр Сосновский

Бесполезно спрашивать даже у близкого окружения, где Меркель. Она есть, и её нет. В резиденции канцлера в Берлине она не бывает, на заседаниях бундестага её давно не видели. Совещания партии в узком кругу проходят без неё. И это немудрено. Ангела Меркель, которой удалось в своё время столкнуть с кресла канцлера мамонта немецкой политики Гельмута Коля, решает, вероятно, самый главный вопрос в своей жизни — уйти немедленно в отставку или дождаться окончания срока правления.

Как раз сегодня ровно два года с того дня, как Большая коалиция во главе с Меркель начала свою работу. Баланс неутешительный, в первую очередь для канцлера. Масса нерешённых вопросов и низкие рейтинги партнёров по коалиции указывают на возможные досрочные выборы в бундестаг. The New York Times язвительно написала, что в Германии правит «коалиция зомби».

Давление со стороны США, непонимание ситуации с брекситом, рост антимигрантских настроений — это именно те вопросы, за которые Меркель отвечает лично.

Меркель, конечно, помнит о несчастливом уходе её «приёмного отца» Гельмута Коля. Канцлер объединения Германии и возрождения Европы, Коль был фактически изгнан на волне обвинений в провале своей политики. Похоже, что Меркель наследует своего предшественника и в этом.

Недели две тому назад слухи о её депрессивном восприятии ситуации в стране стали обретать очертания. Впервые за всю историю партии заседание президиума ХДС провели без Меркель. Говорят, что, узнав о неприглашении, Меркель вспомнила цитату, которую приписывают королю Саксонии Фридриху Августу Третьему: «Вот сами своё дерьмо и убирайте». Но просидеть в кресле канцлера, как это сделал Коль, шестнадцать лет, у Меркель вряд ли получится, и она уйдет досрочно. Вероятно, ещё до Рождества.

Остаётся один вопрос — кто?

Меркель, конечно, это дитя своего времени, умело использующее свой математический ум, опыт жизни в условиях социализма и капитализма и умение политически, на грани фола, интриговать для устранения конкурентов. Когда молодая и зелёная во всех смыслах этого слова 35-летняя Ангела Меркель вошла в большую политику «девочкой Коля», ей прочили как максимум роль третьеразрядного министра. Она молча, а говорит она вообще мало, надела предложенную ей маску и прошла путь от «девочки» до председателя ХДС за неполные десять лет, сменив по пути несколько министерских кресел. Затем легко обыграла Герхарда Шрёдера, баварца Штойбера и начала одного за другим убирать возможных конкурентов. Назову несколько имён.

Роланд Кох пришёл на высшие посты в государстве (глава правительства в Гессене) одновременно с Меркель, но в 2010-м, на фоне внутренних интриг в партии, внезапно заявил о полном уходе из политики.

Кристиан Вульф стал главой правительства Нижней Саксонии тоже в одно время с приходом Меркель. В 2010-м по её просьбе он покидает свой пост и избирается президентом страны, что делает его шансы на кресло канцлера призрачными. В 2013-м по обвинению в мелкой взятке уходит в отставку.

Франц Йозеф Юнг — министр обороны, министр труда. Перспективный и динамичный Юнг был вынужден уйти в отставку из-за неудачной операции бундесвера в Афганистане. Из политической жизни он также ушёл навсегда.

Фридберт Пфлюгер, статс-секретарь в Минобороны правительства Меркель, депутат бундестага. Ушёл в отставку из-за несогласия с политикой канцлера.

Вышеперечисленные мужи были перспективными кандидатами на кресло канцлера, работали в команде Меркель, но покидали посты по незначительным поводам и исчезали с политического горизонта.

Все они были членами так называемого Андского пакта.

В далёком 1979 году в самолёте, летевшем из Каракаса в Чили, двенадцать молодых парней из группы «Юные христианские демократы» в шутку подписали документ, который назвали Андский пакт. Не выступать друг против друга, поддерживать создание политической силы внутри ХДС — эти и другие правила вошли в документ. Все подписавшие пакт все годы жёстко выполняли свои обязательства. В том числе в 2002 году, когда все участники пакта попытались дружно предотвратить выдвижение Меркель на пост канцлера.

Итог: все «заговорщики» давно в политическом небытии, а Меркель всё ещё канцлер.

Однако борьба за её кресло уже идёт полным ходом. По крайней мере три кандидата могут претендовать на трон. Это министр обороны и председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр по прозвищу АКК, лидер баварского ХСС и глава баварского правительства Маркус Зёдер, а также крупный предприниматель и политик Фридрих Мерц. Шансы есть у всех и одновременно ни у кого до тех пор, пока Меркель не уйдёт сама. АКК показала себя слабой во внутренней политике, не проявила характера, и её рейтинг в самом низу таблицы. Маркус Зёдер может мечтать о кресле, но никогда ещё баварец не становился канцлером, и у него эти шансы нулевые. Фридрих Мерц может побороться, и его мощно поддерживает американский бизнес, но именно это и помешает ему взойти на олимп. Хотя шансов у него больше, чем у остальных.

Прогноз борьбы за выживание или уход Меркель уже давно дан в адаптированной немецкой считалочке канцлера.

«Три кандидата пошли искать удачи, один из них упал — вот это незадача!

Два кандидата на выборы идут — останется один. Второго уберут.

Искал последний у друзей совет — нет кандидата. И друзей тех нет».

Проблемы и вопросы в общем сняты — нет в канцлеры достойных кандидатов.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Источник: https://nstarikov.ru/neschaste-byt-kanclerom-110089

Метки: чит.клуб

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